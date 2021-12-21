Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak

ANTALYA (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da 'İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı'ndaki konuşmasında, "Yapılan istatistiki çalışmalara göre, önümüzdeki 30 yılda, dünya nüfusu yüzde 25 artarak 10 milyara; ülkemiz nüfusu da yine yaklaşık yüzde 25 artarak 105 milyona çıkacak" dedi.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nce (TAYB) Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 'İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı' düzenlendi. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve susuzluk sorunlarına dikkat çekilen çalıştayda, suyun yüzde 74'ünün tarımsal amaçlı kullanıldığı ve en fazla su kaybının yüzey sulama yöntemlerinde olduğu vurgulandı. Yağmurlama ve damla sulama yöntemleriyle bu kaybı minimuma indirmenin mümkün olduğuna da işaret edildi. Çalıştayda, proje ve fikir yarışmalarında dereceye girenlere ise ödüller verildi.

"Yapılan istatistiki çalışmalara göre, önümüzdeki 30 yılda, dünya nüfusu yüzde 25 artarak 10 milyara; ülkemiz nüfusu da yine yaklaşık yüzde 25 artarak 105 milyona çıkacak. Bu kadar nüfusun sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için iklim değişikliğiyle mücadele özelinde, 3 öneri sunmak istiyorum. Bu kadar nüfusun sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için, iklim değişikliğiyle mücadele özelinde, 3 öneri sunmak istiyorum. Bir, ecdadımızın emaneti toprağımızı, doğru bir şekilde kullanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu amaçla koruyucu toprak işleme teknikleri ile ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmıyor olmamız gerekiyor. İki, artık 'suya göre tarım' yapmalıyız. Bir damla suyumuzu bile boşa harcamadan doğru sulama teknikleriyle toprağı suyla buluşturmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Üç, iklim değişikliğinin bitkisel üretim sektörü üzerindeki etkilerini mikro havzalar bazında belirleyip, kaynakların kullanımını optimize ederek, en uygun bitki türü ve çeşitlerini tespit ediyor olmamız lazım."