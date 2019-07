Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatı 2021'de devreye girecek

Kaynak: DHA

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye 'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021 yılında devreye girerek elektrik üretimine başlayacağını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'dan helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Limak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in de eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, helikopterle havadan çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Bu yapı itibariyle dünyada mega projeler arasına giren, dünyanın 3'üncü en yüksek barajı, Türkiye'nin de önemli elektrik üreten barajlarından birisi. 550 megavat elektrik üretecek. Bu vesileyle de 300 milyon dolardan daha fazla bir rakamla bir senelik doğalgaz ithalatından tasarruf etmiş olacağız. Yusufeli Barajı zor bir coğrafyada, zor şartlar altında Türkiye'nin başarısı olan mega projelerden bir tanesidir. İnşallah tamamlandığı zaman buralarda dolaşma imkanımız olmayacak. Artık son aylarımızı yaşıyoruz. Son 1,5 senemizi yaşıyoruz. Burası su tutmaya başladıktan sonra da hızlı bir şekilde inşallah Türkiye, istediği, arzu ettiği elektriğe kavuşmuş olacak" dedi.Hem kamu kurumlarının, hem DSİ, hem müteahhitlerin dünyanın en başarılıları arasında yer aldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Müteahhitlerimiz dünyada Çin'den sonra en başarılı ikinci yurt dışında en çok proje yapan müteahhit grubu. Bu tesadüfen değil tabii ki. Yılların getirdiği bir birikim ve tecrübe sayesinde oluşan bir durum. Bu sebepten dolayı artık bu tarz projelerde Türkiye'nin iddialı şeyler yapmasının kimse için sürpriz olmaması lazım. Türkiye zaten her konuda iddialı projelere 21'inci yüzyıldan itibaren AK Parti hükümetlerinde imza atmış bir ülkedir. Bundan sonra da imza atmaya devam edecektir" diye konuştu.'2021'DE DEVREYE GİRECEK'Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021'de devreye gireceğini açıklayan Pakdemirli, "Burada siz de görüyorsunuz, zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega proje üretiliyor. Bu tabi ki başta cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve vizyonu sayesinde yapılan işlerden bir tanesi. Birçok vatandaşımız evlerinde mega projelerle ilgili belgeseller seyrediyor, ama Türkiye'de bunlardan onlarcası var, yüzlercesi var, dünyanın en büyük havalimanları, boğazın alttan, denizin altından geçilmesi bu ve bunun gibi binlerce proje var. Bunların hepsi gerçekten belgesellik, gerçekten mühendislik harikası projeler. Dağın içi oyularak ulaşım tünelleri kanalları açıldığını, tabiri caizse keçinin dahi otlamadığı bir yerde bu mega projelerin yapıldığını hep birlikte izliyor, görüyor olacaksınız. En yakın zamanda da işte barajımızın da ekonomiye katılması için çabalarımız sürüyor. Buradaki ana amaç şu; yeniden yerleşimlerde her zaman vatandaş bir tereddüt içerisinde olur. Mesela Ilısu örneğine bakacak olursak, bir Hasankeyf ilçesinden çok daha güzel bir ilçe yapıldı. Evleriyle, çarşısıyla yeniden düzeniyle yerleşimiyle hakikaten çok güzel oldu. Yusufeli de aynen bu şekilde, devlet vatandaşına yeniden yerleşim yapıyorsa, konforunu en maksimum düzeye getirecek şekilde inşaatlarını yapıyor ve tamamlıyor" ifadelerini kullandı.KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASIKurban Bayramı öncesi hayvan sayısına ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, "Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş kesilmiş. Bu yıl ise hazırlığımız 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş. Yani Türkiye geçen yıl kesilen hayvan sayısından yüzde 50 daha fazla hayvan hazırlamış durumda. Kesimlerden yaklaşık 300 bin ton et bekliyoruz. Et fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemiyoruz" dedi.Vatandaşların kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla geliştirilen HaySag mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini isteyen Pakdemirli, "Uygulamaya hayvanın küpe numarasını yazarak, nerede doğmuş, kaç yaşında, hangi aşıları olmuş, annesi kim, babası kime kadar hayvanın şeceresini öğrenme şansı var. Özellikle hayvan sağlığı takibi acısından bu son derece önemli. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız hayvan pazarlarından kurbanlarını alsınlar, ibadetlerini yapsınlar, ondan sonra kesimlerini gerçekleştirsinler. Kesimler konusunda da görevli veteriner eşliğinde mezbahanelerimiz hayvan sahiplerimizin, vatandaşlarımızın emrine amade. Bunların mümkün mertebe hep mezbahalarda kesilmesini biz arzu ediyoruz. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı da vatandaşlarımızın kutluyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle inşallah nice bayramlar geçirsinler."TEMELİ 2013'TE ATILDITürkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde, 115 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDIBayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yıllık ortalaması ise 6,3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megavat kapasiteyle yılda 8.631 gigavat elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.