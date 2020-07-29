Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli Başkent'e ilk 6 ayda 166 milyon metreküp su...
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Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli Başkent'e ilk 6 ayda 166 milyon metreküp su...

Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile Ankara'ya 6 ayda 166 milyon metreküp içme suyu taşındı.

Bakan Pakdemirli:
29.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:31

Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile Ankara'ya 6 ayda 166 milyon metreküp içme suyu taşındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Taşınan bu su ile ekonomiye yaklaşık 553 milyon liralık katkı sağlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile Başkent'e ilk 6 ayda 166 milyon metreküp içme suyu taşındı. Ankara'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Gerede sistemi Bolu'nun Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayıp güneye doğru ilerliyor ve Çamlıdere Barajı'nda son buluyor. Başkent Ankara'yı içme suyu noktasında rahatlatan Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi ile Başkent'e memba kalitesinde içme suyu sağlanıyor.

Yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak

Proje çerçevesinde inşa edilen tünelin 31,6 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu tünel ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak" dedi.

Tünelin üç noktadan köstebek de denilen tünel delme makinesiyle 4,5 metre çapında açıldığının altını çizen Bakan Pakdemirli, Gerede Havzası'ndaki suların Işıklı Regülatörü ve bu tünel vasıtasıyla Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak yani bir enerji sarfiyatı olmadan derive edildiğini belirtti.

Ankara 2050'ye kadar su problemi yaşamayacak

Projenin Ankara'nın 2050 yılına kadar olan nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak inşa edildiğinin altını çizen Pakdemirli, "Türkiye'nin en uzun içme suyu tünelini içinde barındıran bu proje, diğer tesislerle birlikte yaklaşık 1 milyar 273 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirildi" açıklamasını yaptı.

Projeyle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesinin planlandığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bu yıl ilk 6 ayda Başkentimize bu tünelden 166 milyon metreküp su aktarıldı ve ekonomiye yaklaşık 553 milyon lira katkı sağlandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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