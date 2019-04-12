Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin Bal Üretimi 110 Bin Tona Geldi

ORDU'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Arıcılık konusunda Türkiye çok büyük bir yol katetti. Bal üretiminde 70 bin tonlardan 110 bin tonlara geldik. Gelişmeler son derece iyi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Boztepe'de otelde düzenlenen 'Ulusal Fındık Çalıştayı'na katılmak üzere Ordu'ya geldi. Vali Seddar Yavuz tarafıdan Ordu Giresun Havalimanı'nda karşılanan Bakan Pakdemirli daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli ardından Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bal paketleme tesisini gezerek analiz laboratuvarını inceleyen Bakan Pakdemirli, "Bu enstitümüz hakikaten hem uluslararası hem de yerli fonlardan yapılmış, 10 milyon euro yatırımla gerçek anlamda örnek olacak bir tesisimiz. Hem yetiştiricilerimize örnek olacak eğitim verecek, aynı zamanda ıslah yapan, aynı zamanda da örnek bir tesis paketlemesiyle, laboratuvarıyla Türkiye'de örnek bir tesis. Tabii ki arıcılık konusunda Türkiye çok büyük bir yol katetti. Son 10- 15 yıl içerisinde 70 bin tonlardan 110 bin tonlara geldik. Gelişmeler son derece iyi. Artan denetimlerimizle beraber, geçmişteki bazı uygulamalar da artık Türkiye'de yok. Bu anlamda Türkiye geldiği nokta itibarıyla iyi" diye konuştu.

'İHRACAT HENÜZ 7 BİN TONLARDA'

Türkiye'nin bal ihracatından daha fazla pay alması gerektiğini de belirten Bakan Pakdemirli, "Bundan sonrasında da biz daha fazla bu işi nasıl pazarlarız, coğrafi işareti nasıl öne çıkartırız, yerel ürünleri nasıl öne çıkartırız, nasıl pazarımızı artırırız, nasıl ihracatımızı artırırıza uğraşmamız lazım. Çünkü dünyadaki en büyük ikinci üretici olarak hala istediğimiz anlamda, istediğimiz yerde değiliz. Yapmış olduğumuz ihracat henüz daha 7 bin tonlarda. Dünyada biz bu işten daha fazla pay almalıyız, Ordu'muz daha fazla pay almalı. Çünkü gerçekten hem yapılan çalışmalar itibarıyla hem de balın kalitesiyle itibarıyla Ordu çok önemli bir noktada. İnşallah bu yeni dönemde çok değerli başkanla da birlikte, yerel anlamda bazı çalışmalar yürüteceğiz" dedi. - Ordu

Kaynak: DHA