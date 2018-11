Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 Ay, 1 Yıl Et İthalatına İhtiyacı Yok

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 6 ay ya da 1 yıl et ithalatına ihtiyacının olmadığını belirterek, "Bugün itibariyle bir hesap yaptık. Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl daha et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor. "dedi. Pakdemirli, balık tüketilmesi tavsiyesinde de bulunarak, "Et 6 kilodan, 15 kiloya gelmiş, tavuk 10 kilodan 26 kiloya gelmiş ama balık 6 kilodan 5,5 kiloya inmiş. Balığı daha fazla tüketmemiz lazım. Balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var" dedi. Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, Konya'da Hürriyet Gazetesi ve Denizbank işbirliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Konya Tarım Zirvesi' programına katıldı. Çiftçileri gördüğünde büyük bir enerji aldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimizden ben çok enerji alıyorum. Her şeyi devletten beklemememiz lazım. Denizbank her şeyi devletimizden beklememiz gerektiğini bizlere gösterdi. Denizbank Genel müdürümüze de buradan söylüyorum; çiftçilerimizin faiz miktarlarını düşüreceksiniz, bunun takipçisiyim" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin bu sözleri salondan alkış aldı.

'YANLIŞ KARARLAR ALABİLİYORUZ'

Orman ve Tarım bakanlıklarının birleşmesine değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Toprağı susuz, suyu da topraksız düşünemezdik. İki bakanlık arasında bakıyorum, su ile toprak arasında ciddi bir çekişme olmuş. İster istemez farklı bir yönetim, farklı bir anlayış. O yüzden toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz. 81 ilde şunu gördüm, incir çekirdeğini doldurmayacak kadar problemler Ankara'ya gelinceye kadar ya çok büyüyor ya da Ankara'ya hiç ulaşmıyor. Ankara'da inanın çok iyi niyetlerle iyi işler yapıyoruz. Biraz sizlerden uzak olunca bazen de yanlış kararlar alabiliyoruz. Henüz 4 ay gibi bir sürede görevde olmama rağmen illerin yarıya yakınını gezdim. İnşallah sene başından itibaren havzaların başına yöneticiler atacağız böylece biz görevlerimizin bir kısmını devrediyor olacağız."

TARIM, SAVUNMA SANAYİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ

Türkiye'de çiftçilerin yüzde 80'nin toprağının özelliğini bilmediğini ifade eden Pakdemirli, toprağın bilinmesi halinde kaynak ve ne üretileceğinin de bilineceğini kaydetti. Tarımın, savunma sanayiisinden daha önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Ne yazık ki tarım, Türkiye'de herkesin ağzına sakız ettiği ve herkesin de konuşmaktan imtina etmediği bir alan. Biz bugün değerli ordumuzla ilgili nasıl konuşmuyorsak, onun önemini anlamışsak, bunu da bu şekilde anlamamız lazım. Tarım bana göre, savunma sanayisinden daha önemli. Çünkü, füzeleriniz olabilir, uçak, mekikleriniz olabilir, helikopterleriniz olabilir ama buzdolabınız boşsa bunların hiç anlamı yok. Türkiye'de görüyoruz birçok insan herkes bu konuda bir şey söylemekten çekinmiyor, imtina etmiyor. Muhakkak bu işin ciddiyetini ele alıp, iktidarıyla, muhalefetiyle, üreticisiyle, çiftçisiyle topyekün bu zor ev ödevini yapmamız gerekiyor. Yüzde 50 tarımsal hasılayı artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 1 YIL ET İTHALATINA İHTİYACI YOK

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 6 ay ya da 1 yıl et ithalatına ihtiyacının olmadığını belirtti. Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Et konusu çok konuşuluyor. Bugün itibariyle bir hesap yaptık. Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl daha et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Tavukta 400 milyon, ette zaman zaman vatandaş senede 6 kilo et yiyorken, şimdi 15 kilo et yemeye başlamış. Balığı 2002 yılında 6 kilo yiyormuşuz, şimdi 5 kilo yiyoruz. Gıdadan sorumlu bir bakan olarak ben de doğru diyet tavsiyesinde bulunmayı bir görev biliyorum. Diyorum ki, doğru diyet balığı yiyeceğiz, tavuğu yiyeceğiz, eti de yiyeceğiz, yemeyeceğiz demiyorum ama hepsini daha dengeli bir şekilde tüketirsek; et 6 kilodan, 15 kiloya gelmiş, tavuk 10 kilodan 26 kiloya gelmiş, ama balık 6 kilodan 5,5 kiloya inmiş. Balığı daha fazla tüketmemiz lazım. Balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var. 2023 hedeflerimiz şimdiden tutmuştur. 2023 için yeni bir hedef koyduk. 2 milyar dolar ihracat yapacağız, diye. Ama biraz da biz tüketelim. Hep yabancı faydalanmasın. Türkiye'de 2019 itibariyle 16 milyar civarında bir destek var. Bu destekler 2002'ye göre tam 8 misli artmış. Bunun karşılığında ne elde etmişiz. Üretimimiz 8 misli artmamış. Türkiye'nin 16 yıllık performansımız çok kötü değil" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Ziraat Fakültesi'ndeki öğrencilere de bir programı düzenleyeceklerini belirterek, "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız" dedi. - Konya