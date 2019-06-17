Bakan Pakdemirli: "Türkiye Çölleşme Risk Haritası hazırlandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin çölleşme risk haritasının hazırlandığını söyledi. Son 16 yılda yapılan çalışmalarla 30 bin futbol sahası kadar toprağın taşınmasının önlendiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Hedefimiz 7 milyar fidan" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliğinin açılış seremonisine katıldı. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin kabulünün 25. yılına denk gelen ve yaklaşık 20 ülkenin bakan ve üst düzey bürokrat düzeyinde katılım gösterdiği etkinlikler, 17-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Çölleşmenin bilimsel platformda ele alınacağı program çerçevesinde bakanlar oturumunda çölleşmenin uluslararası alanda çözümü tartışılacak.

"SAVAŞLARDAN DAHA TEHLİKELİ SİNSİ SORUN ÇÖLLEŞME" Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi kapsamında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Çölleşmenin dünyayı tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen, sessiz, savaşlardan daha tehlikeli, sinsi bir sorun olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) imzalandığı 17 Haziran 1994 yılından bu yana 25 yıllık süreçte pek çok gelişme sağlandığını ifade etti. Pakdemirli, "Sürdürülebilir arazi yönetimi olmaksızın ülkelerin kalkınmalarını sürdürülebilir şekilde sağlamalarının mümkün olmadığı artık herkesçe kabul edilmektedir. Dünya, bugün küresel çevre problemlerini ve bu problemler ile başa çıkmada ortak hareket etmenin öneminin farkındadır. Zaman geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır" dedi.

"ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE SINIR TANIMIYORUZ" Bakan Pakdemirli, ülkemizde her yıl 50'ye yakın ülkeden 100'e yakın uzmana çölleşme ile mücadele konusunda eğitim verildiğini de belirterek, "2018 yılı sonu itibariyle 800'ün üzerinde yabancı uzman çölleşme ve erozyonla mücadele konularında ülkemizde bu kapsamda eğitim aldı" dedi. Pakdemirli, "Çölleşme sınır tanımadığı gibi çölleşme ile mücadele çabalarında da Türkiye sınır tanımamaktadır. Aynı dili konuşmasa da aynı duyguları paylaştığı Afrika coğrafyasını kucaklıyor. Çölleşme ile mücadele kapsamında Afrika ülkelerinin tamamına yakınıyla işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 7 MİLYAR FİDAN" Türkiye'nin topografyası, bitki örtüsü, jeomorfolojik yapısı ve sosyal yapısıyla her yönden çeşitliliği içinde barındırdığını belirten Bakan Pakdemirli, bu farklılıkların doğal kaynak yönetimi konusunda ülkemizi güçlü kıldığını vurgulayarak, son 16 yılda erozyon ve çölleşme ile mücadelede büyük adımlar atıldığını hatırlattı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan ulusal ağaçlandırma seferberliği ile bugüne kadar 4,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur" diyen Pakdemirli, 2023 hedefinin ise dünya nüfusu kadar, yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE ÇÖLLEŞME RİSK HARİTASI HAZIRLANDI" Arazi tahribatının sebep ve sonuçlarından birisinin de kırsal fakirlik olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, entegre havza rehabilitasyon projeleriyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Bu kapsamda da çölleşmeye hassas alanları belirlemek ve projeleri bu alanlarda öncelikli olarak gerçekleştirmek maksadı ile 'Türkiye Çölleşme Modeli' ve 'Türkiye Çölleşme Risk Haritası' hazırlandı" şeklinde konuştu

"16 YILDA 30 BİN FUTBOL SAHASI ALANI KADAR TOPRAĞIN TAŞINMASI ÖNLENDİ" Bakan Pakdemirli, 1970'li yıllarda erozyonla denizlere, göllere ve barajlara taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton iken, bu miktarın son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde yılda 154 milyon tona düşürüldüğünü açıkladı. Hedefin 2023 yılında akarsular ile denizlere taşınan toprak miktarını 130 milyon tona düşürmek olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "Sadece son 16 yılda yapılan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyi tarım uygulamaları neticesinde taşınan toprak miktarı 72 milyon ton azaltılmış olup, bu miktar yaklaşık 30 bin adet futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık gelmektedir. Bir başka ifade ile yaklaşık 300 bin dekarlık bir tarım arazisinin kaybı önlenmiştir" dedi. Pakdemirli, çölleşme ile mücadele konusunda ülkelerin üzerine düşeni yapma konusunda oldukça hevesli olduğunu belirterek, esas mücadelenin üst düzeyde oluşturulacak bütüncül politikalar, çok paydaşlı katılımcı yaklaşımlar ve sahada gerçekleştirilecek etkin faaliyetler ile mümkün olacağı mesajını paylaştı. Program sonunda Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Bakan Pakdemirli tarafından takdim edildi. Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü programı kapsamı kapsamında 3 gün boyunca fotoğraf yarışması, panel, Uluslararası Toprak Kongresi gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA