Bakan Pakdemirli: "Türkiye artık her konuda iddialı bir ülke" İZMİR - İzmir'de AK Parti'nin Gaziemir İlçe Kongresine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin artık her konuda iddialı bir ülke olduğunu ifade ederek, "İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle bu iddia sürecek" dedi. Pandemi nedeniyle ara verilen AK Parti İzmir'de kongreler bugün Gaziemir'de başladı. Gaziemir'de bir kır düğün salonunda korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen kongreye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır ve Cemal Bekle, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli katıldı. Giresun'da yaşanan sel felaketi ve yaraların sarılması için azimle çalıştıklarını anlatarak konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son günlerde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle çok yoğun bir programları olduğunu söyledi. İcraat ve üretim vurgusu yapan Pakdemirli, "Bugün Cumhur İttifakı kadrolarının dışında iş yapmama ve hizmet üretmeme gibi bir problemle karşı karşıyayız. Aslında bütün partiler hizmet için var. Ama maalesef bugün Türkiye'nin gerçeklerini Cumhur İttifakı dışında hiçbir ittifak görmüyor ve görmek de istemiyor" dedi. "Türkiye artık her konuda iddialı bir ülke" Ülke gündeminin yoğun olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Gündemi hep birlikte takip ediyoruz. Bugün Türkiye, istikbal ve istiklal mücadelesi veriyor ve bu mücadelenin farkındalığını çok az insan yaşıyor. 18 yıldır AK Parti başta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hizmet şiarından dolayı bu millet 18 yıldır ödüllendiriyor ve ödüllendirmeye de devam edecek. İnşallah bundan sonraki yıllarda da hiçbir parti bizi yenemeyecek. Çünkü biz hizmet için oradayız. Tabi ki Türkiye'nin önünde problemler var ama Cumhurbaşkanımız bunların karşısında duruyor. Türkiye bugün gururlu bir ülke ama boş bir gurur değil bu. Türkiye artık her konuda iddialı bir ülke. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle bu iddia sürecek. Bugün 2019 yılı için bakanlık içinde zarar edilecek hiçbir tarım ürünü bırakmayacağız dedik ve öyle de oldu. Çiftçimizi kar ettireceğiz dedik ve ettirdik de. Üreticimize destek olduk. Her konuyu takip ediyoruz. Orman alanında başarılarımız ortada. Yangınlara müdahalemizi 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. Tarım ve orman alanında da büyük yeniliklere imza attık. Bunu hep birlikte yaptık" diye konuştu. Yerel seçimlere 3 sene kaldığını hatırlatan Pakdemirli, "Şimdiden kapıları çalmaya başlamamız lazım. ve şunu anlatmamız lazım; bu Recep Tayyip Erdoğan'ın davası değil bu milletin davası. Eğer bunu yapabilirsek bana göre bu iş olur. İnanmazsak baştan kaybetmişiz demektir. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu teşkilatla yeni yeni başarılara imza atacağız" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, tüm birimlerin bir arada olduğu Gaziemir Kaymakamlık Kompleksi Hükümet Binası için sona gelindiği müjdesini verirken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'de 2 hedef belirlediklerini ifade ederek, "9 Eylüle kadar 35 bin İzmirli hedefimiz, yıl sonuna kadar 86 bin imza ve üye hedefimiz vardı. 9 Eylül'e kalmadan hedefimizi gerçekleşirdik ve 5 Eylül'e kadar 35 bin İzmirliyi partimize üye yaptık" ifadelerini kullandı. "Antalya'ya 25 milyon turist gelirken İzmir'e 5 milyon gelmesine biz razı değiliz" İzmir'in AK Parti yönetiminde çok daha iyi yönetileceğini ifade eden eski Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, "Biz İzmir'i ve Gaziemir'i kazanmaya değil buraya kendimizi vermeye geldik. Çünkü inanıyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyet seviyesine çıkma yolunda en önemli adımları kat ettiğimiz bugünlerde Türkiye bu yolcuğu İzmirsiz yapamaz. İzmir Türkiye'ye lazımdır. İzmir, her alanda şu anda olduğu yeri hak eden bir şehir değildir. Antalya'ya 25 milyon turist gelirken İzmir'e 5 milyon gelmesine biz razı değiliz. İzmir'de gençlerin iş bulamadıkları için göç etmesine biz razı değiliz. İzmir'in bugün ona yakışmayan problemlerle cebelleşmesine biz razı değiliz, İzmir de razı değil. İzmir'in dertlerini çözene kadar kendimizi İzmir'e adamaya devam edeceğiz" dedi. AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığına yeniden aday gösterilen Serdar Muçay ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi inşallah 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz ve Gaziemirimize 'AK yönetimi' getireceğiz. İşte tam da burada sizlerin huzurunda söz veriyoruz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Gaziemirimizi tekrar geri alacağız" diye konuştu. Kaynak: İHA