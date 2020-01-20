Bakan Pakdemirli, Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

20.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:29

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'da Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, "Bir çoğunuzun gıda sektöründe yer almasını önemsiyorum. Gıda tohumdan, çatala kadar olan zincir ve ağzımızdan midemize kadar en dikkat ettiğimiz alan. Yurt dışına olmak zor. Gurbette olmak zor da olsa hep tabii ki gönlümüz sizlerle" şeklinde konuştu.



Bakan Pakdemirli Almanya'da yaşayan Türklere, "Sizin burada temsiliniz, Türk insanın varlığı son derece önemlidir. Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'den zenginlik alan değil Türkiye'ye zenginlik veren katkı veren insanlar oldunuz. Gıda sektöründeki yatırımlarınız önemli. Artık biraz daha kurumsallaşmak lazım" dedi.



Türkiye'nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Siz de bu konuda köprü olmaya aday iş adamlarısınız. Türkiye'nin 2 bin 500'den fazla coğrafi işaretli olmaya aday potansiyel gıda ürünü var. Bunun anlamı, binlerce ürünü çok daha fazla katma değer ekleyerek, anlam ve hikaye yükleyerek satma imkanımız olabilir. Kars'ın kaşarından tutun Türkiye coğrafyasında belki 500'den fazla peynirimiz var ve bunların hepsini artık dünyaya tanıtmamız lazım. Burada yapılabilecek çok şey var. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada birinci, dünyada da yedinci sırada olduğunu söyleyen Pakdemirli, Yani genel itibarıyla baktığınız zaman Türkiye başarılı bir ülke. Halbuki arazilerimiz Avrupa'ya oranla daha ufak. Yüzde yüz iyi planlama yapıyoruz diyemiyoruz hala. Örgütlenme konusunda Avrupa'nın birçok ülkesinden daha gerideyiz."



Helal gıda konusunda da şu an da istenilen yerde olunmadığını söyleyen Pakdemirli, "Biraz daha çalışırsak Müslüman dünyasındaki helal gıdayı domine etme şansımız olabilir" dedi.



Daha sonra Bakan Pakdemirli toplantıya katılan işverenlerle karşılaştıkları sorunları dinleyerek, sorulan soruları yanıtladı. - DUSSELDORF

Kaynak: İHA