: Bakan Pakdemirli Türk iş adamlarıyla bir araya geldi - DÜSSELDORF

20.01.2020 01:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 01:20

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler yerine tamamen sağlıklı ürünler üretildiğine işaret ederek, dünyada Türk ürünlerine çok daha fazla para vermeye hazır pazarlar olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu resmi konutunda, Avrupa'da tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, Türk iş adamlarına hitaben, "Türkiye'nin halen harekete geçmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyeli var. Siz de bu durumda köprü olmaya aday iş adamlarısınız. Türkiye'nin 2 bin 500'den fazla coğrafi işaretli olmaya aday potansiyel gıda ürünü var. Bunun anlamı, binlerce ürünü çok daha fazla katma değer ekleyerek, anlam ve hikaye yükleyerek satma imkanımız olabilir. Kars'ın kaşarından tutun Türkiye coğrafyasında belki 500'den fazla peynirimiz var ve bunların hepsini artık dünyaya tanıtmamız lazım. Burada yapılabilecek çok şey var. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Bugün itibarıyla Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yani genel itibarıyla baktığınız zaman Türkiye başarılı bir ülke. Halbuki arazilerimiz Avrupa'ya oranla çok daha ufak, hala yüzde yüz iyi planlama yapıyoruz diyemiyoruz, örgütlenme konusunda Avrupa'nın birçok ülkesinden daha gerideyiz. Yani bizim de eksiklerimiz olmasına rağmen şu an Türkiye iyi bir performans gösteriyor ama bu performansı daha iyiye götürmek mümkün. Bir yandan daha fazla satıp bir yandan da parasal anlamda daha çok gelir getirecek duruma getirmemiz lazım diye düşünüyorum."

Dünyada Türk ürünlerine çok daha fazla para vermeye hazır pazarlar olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Türkiye GDO'lu bir pazar değil, genetiği değiştirilmiş organizmalardan ari bir ülkeyiz. Türkiye'de GDO'lu ürünler üretilmemekte ve tamamen sağlıklı ürünler üretilmekte. Bunun faydasını Türkiye yeterince görebiliyor mu? Hayır göremiyor. Bir diğer alan daha helal gıdayla ilgili ne yazıkki istediğimiz yerde değiliz. Helal gıdayla ilgili biraz daha çalışırsak, Türkiye'nin Müslüman dünyadaki helal gıdayı da domine etme şansı olabilir diye düşünüyorum."

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından iş adamlarının sorunlarını dinleyerek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu