Bakan Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil...
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Bakan Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil...

Bakan Pakdemirli:
05.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:13

Bakan Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik.

Bakan Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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