Bakan Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil...

Bakan Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik.