Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi
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Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi

Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Köksal ve beraberindeki heyeti TBMM bahçesinde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Bakan Pakdemirli, Tokat'ın Erbaa ilçesi ve Kelkit Bölgesindeki tütün ekicilerinin sorunlarını dinledi. Ziyarette ayrıca Tokat genelindeki çiftçilerin sorunları ve özellikle sulama birliklerinin oluşturduğu mağduriyetleri ve çözüm önerileri dile getirildi. Tarım Bakanlığı bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda, Bakan Pakdemirli çözüm odaklı çalışılması için talimat verdi.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden MHP'li Bulut, tütün ekicilerinin mağduriyetlerinin yanı sıra sulama birliklerinden kaynaklı mağduriyetlerinde çözüleceğine inandıklarını söyledi. - TOKAT

Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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