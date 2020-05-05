Bakan Pakdemirli: "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650...
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Bakan Pakdemirli: "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650...

Bakan Pakdemirli:
05.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:12

Bakan Pakdemirli: "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz.

Bakan Pakdemirli: "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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