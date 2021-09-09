Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon...

Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz.