Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon...
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Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon...

Bakan Pakdemirli: 'TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon...
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz.

Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon... - Haberler Ekonomi
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