Bakan Pakdemirli: TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı

Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Güncel
Bakan Pakdemirli: TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yarış atlarının 2016-2020 yıllarında toplam 332 milyon TL ikramiye kazandığını, bu tutarın toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sı olduğunu belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yarış atlarının 2016-2020 yıllarında toplam 332 milyon TL ikramiye kazandığını, bu tutarın toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sı olduğunu belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Bakan Pakdemirli, CHP'li Gürer'in TİGEM'in ana faaliyetleri arasında yer alan safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı çalışmaları kapsamında, 2016 ve 2020 yılları arasında satın alınan at sayısı ve ödenen tutarın yıllara göre dağılımı, TİGEM yetiştirmesi olup, yarış pistlerinde koşan atların kazandığı ikramiyenin tutarı, yarış atı ithal edilip edilmediği ve at ölümlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Pakdemirli, TİGEM yetiştirmesi atların 2016-2020 yıllarında toplam 332 milyon TL ikramiye kazandığını, bu tutarın toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sı olduğunu açıkladı. Pakdemirli, "Bakanlığımız TİGEM tarafından 2016-2020 yılları arasında toplam 4 adet aygır 8,47 milyon TL karşılığında satın alınmıştır. TİGEM yetiştirmesi atlar 2016-2020 yılları arasında toplam 332 milyon TL ikramiye kazanmışlardır. Bu tutar toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sıdır. TİGEM'de 2016-2020 yıllarında tay satışlarından yıllık ortalama 22,8 milyon TL gelir elde edilmiştir. TİGEM tarafından damızlık amaçlı aygır ve kısrak ithalatı yapılmış; ancak yarış atı amaçlı ithalat yapılmamaktadır" dedi. 

Bakan Pakdemirli, at ölümleriyle ilgili soruya ise "TİGEM'de at ölümlerinin nedenleri salgın hastalıklardan olmayıp, at yetiştiriciliğinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Ölüm oranları kabul edilebilir değerlerin altında seyretmektedir" cevabını verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Müjde Ar Ece Erken Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli: TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:00:42. #1.15#
title