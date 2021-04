Bakan Pakdemirli: TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yarış atlarının 2016-2020 yıllarında toplam 332 milyon TL ikramiye kazandığını, bu tutarın toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sı olduğunu belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Bakan Pakdemirli, CHP'li Gürer'in TİGEM'in ana faaliyetleri arasında yer alan safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı çalışmaları kapsamında, 2016 ve 2020 yılları arasında satın alınan at sayısı ve ödenen tutarın yıllara göre dağılımı, TİGEM yetiştirmesi olup, yarış pistlerinde koşan atların kazandığı ikramiyenin tutarı, yarış atı ithal edilip edilmediği ve at ölümlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Pakdemirli, TİGEM yetiştirmesi atların 2016-2020 yıllarında toplam 332 milyon TL ikramiye kazandığını, bu tutarın toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sı olduğunu açıkladı. Pakdemirli, "Bakanlığımız TİGEM tarafından 2016-2020 yılları arasında toplam 4 adet aygır 8,47 milyon TL karşılığında satın alınmıştır. TİGEM yetiştirmesi atlar 2016-2020 yılları arasında toplam 332 milyon TL ikramiye kazanmışlardır. Bu tutar toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sıdır. TİGEM'de 2016-2020 yıllarında tay satışlarından yıllık ortalama 22,8 milyon TL gelir elde edilmiştir. TİGEM tarafından damızlık amaçlı aygır ve kısrak ithalatı yapılmış; ancak yarış atı amaçlı ithalat yapılmamaktadır" dedi.

Bakan Pakdemirli, at ölümleriyle ilgili soruya ise "TİGEM'de at ölümlerinin nedenleri salgın hastalıklardan olmayıp, at yetiştiriciliğinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Ölüm oranları kabul edilebilir değerlerin altında seyretmektedir" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR