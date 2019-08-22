Bakan Pakdemirli: THK siyasetin oyuncağı olmuş

22.08.2019 12:31

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının Ege'de çıkan yangınlarda kullanılmaması ile ilgili, "Bu hurda uçaklara biz şimdiye kadar 85 milyon dolar para vermişiz. Bu sene 4 milyon euro vermedik diye mi oluyor bunların hepsi? Türk Hava Kurumu, siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınmanın önemli bir ayağı olan 'LEADER Yaklaşımı' tanıtım toplantısında konuştu. Ankara'da otelde düzenlenen program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, İzmir'de orman yangınına müdahale eden pilotun hayatını kaybetmesiyle ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:

"Arkadaşlarımız can siperhane bir şekilde hayatlarını da riske ederek bu işleri yapıyorlar. Pilotun ölüm nedeni kalp krizi olarak bana bildirildi. Gerçekten belki son günlerinde topluma çok faydalı bir iş yaptı. Bir ağaç daha az yansın diye kendini çok strese koydu. Böyle bir sonla hayatını noktalamış oldu, bence çok şerefli bir son çünkü insanlar bir ağaç fazlaya kavuşsunlar diye savaşını verdi."

'HÜKÜMETİMİZE BİR SİYASİ SALDIRI VAR'

Daha sonra soru üzerine, Türk Hava Kurumu uçaklarının emniyetli uçaklar olmadığını belirten Pakdemirli, "Ben daha önce de söyledim, kim bunlarla uçmak istiyorsa uçsun, benim Türk Hava Kurumu'na bir lira borcum yok. Biz bir kamu kurumuyuz, bu iş çocuk oyuncağı değil. Biz devletiz, onlar istedi ve açıkladı diye biz bir şey yapacakta değiliz. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor. Memuriyeti olan insanlar, 'Ben bu uçağa binmem' diyorlar. Bineceksin denildiğinde de, 'Beni memuriyetten atın yine de ben bu uçağa binmem' diyorlar. Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Bu saatten sonra devletin bir bakanı, 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz' demiştir ve konu bitmiştir. En büyük filo neymiş bir açıklasınlar bakalım. El altından 20 tane uçağımız var diyorlar hani neredeymiş o 20 tane uçak. 6 tane apronda uçak gözüküyor 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış, motor yok motor. Böyle trajikomik bir komediyle karşı karşıyayız. Bunun geri planında hükümetimize bir siyasi saldırı var. Bunu da gerekli kurumlar gerekli şekilde dikkate alacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'THK, SİYASETİN OYUNCAĞI OLMUŞ'

Türk Hava Kurumu'nun siyasetin oyuncağı olduğunu öne süren Pakdemirli, "Türk Hava Kurumu kendi bakımını yapan bir kuruluştur. Şu an içinde bulunduğu mali problemlerden dolayı uçuşa elverişli diye damgaladığı sertifikaların hiç birine ben 30 yıllık bir pilot olarak güvenmiyorum. 2 tane uçabilen uçak var diyelim ki 3 olsun nasıl Avrupa'nın en büyük filosu oluyor. Bu sene uçağa niyetimiz yok, 24 olan helikopter sayımızı 30'a çıkarttık. Bu teknik bir konudur, siyasetçiler tarafından konuşulmaması gereken iki tane kurumu karşı karşıya getirilmemesi gereken bir konudur. Bu hurda uçaklara biz şimdiye kadar 85 milyon dolar para vermişiz. Bu sene 4 milyon euro vermedik diye mi oluyor bunların hepsi? Bir adamı sırtında 40 sene taşı bir gün indir böyle mi olacak yani. Türk Hava Kurumu siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki yangının çıkış nedeniyle ilgili de, "Bunun bir piknikçi yangını olabileceğini düşünüyoruz. Yangınların yarısının sebebini bulamıyoruz" dedi.

Pakdemirli, 3 ay sonra rekor sayıda ağaç dikeceklerini belirterek, "11'inci ayın 11'inde saat 11'de bir dünya rekoru için öncelikle yanan alanlarda, özellikle Ege'de 2 saat içinde rekor sayıda ağaç dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA