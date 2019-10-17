17.10.2019 18:32

Bakan Pakdemirli Teröre karşı bir olup, kenetlendik

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup, kenetlendik dedi.

Bakan Pakdemirli, 3'üncü Tarım, Gıda, Hayvancılık, İnşaat ve Mobilya Dekorasyon fuarının açılışına katılmak üzere Batman'a geldi. 20 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışına Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, TBMM Tarım Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

'BARIŞ PINARI HAREKATI DEVAM EDİYOR'

Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, Batman Hayvancılık ve Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını ve Batman Çayı'nda da ıslah çalışmasının tamamlanacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Bakan Pakdemirli, Bölgeye barış ve huzur getirmek için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik. Toprağa değil, yüreğimize gömdüğümüz şehitlerimizi yüce Mevlanın engin rahmetine emanet ediyor, kahramanlarımızın aileleri için sabırlar diliyorum. Dualarımız askerlerimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için dedi.

'BATMAN MERCİMEK ÜRETİMİNDE 4'ÜNCÜ SIRADA'

Bakan Pakdemirli, bölgede tarım potansiyelinin önemini de değinerek, mercimek üretiminde Batman'ın 4'üncü sırada olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, yerli ve milli traktörün test çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi

Batman'da çiftçilerimize son 17 yılda 1.3 milyar lira tarımsal destek verdik. Yüzölçümü bakımından Batmanımız 4500 kilometrekare ile ülke sıralamasında 69'uncu il olmasına rağmen ülkemizin tarım ve hayvancılığına katkısı çok büyük. En önemli örneği ise küçükbaş hayvan varlığında 19'uncu, mercimek üretiminde 4'üncü, çilek üretiminde ise 9'uncu sırada olmasıdır. Fuarda güzel traktörler var ama mazot cep yakıyor. Bu nedenle enerji ile çalışacak yerli ve milli traktörü test aşamasındayız.

Kaynak: DHA