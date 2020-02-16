Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya bıraktı

16.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:25

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tedavisi tamamlanan dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğanı doğaya bıraktı.

Bakan Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında bulunan, doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleri ile eşsiz bir güzelliğe sahip Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunarak, alan hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Bakan Pakdemirli, programı kapsamında Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğanı da doğaya bıraktı.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nin işbirliği çerçevesinde Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi'nde tedavisi tamamlanan gökdoğan, yaklaşık bir hafta önce kanadı yaralı halde bulunmuştu.

Kaynak: DHA