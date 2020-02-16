Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı

16.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:26

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya saldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korumasındaki doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleri ile "eşsiz güzelliğe" sahip Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Alana ilişkin yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan gökdoğanı da tabiat parkında tekrar tabii yaşam alanına bıraktı.

Yaklaşık bir hafta önce kanadından yaralanmış halde bulunan gökdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesinin iş birliğiyle Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Biriminde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA