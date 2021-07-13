TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta kuraklık hasar ödemesine bugün başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta kuraklık hasar ödemesine bugün başladı

TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta kuraklık hasar ödemesine bugün başladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin liralık kuraklık hasar ödemesinin 16 Temmuz'a kadar yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin liralık kuraklık hasar ödemesinin 16 Temmuz'a kadar yapılacağını duyurdu.

Pakdemirli, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin liralık kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda gündüz festival, gece havai fişek
Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda gündüz festival, gece havai fişek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta kuraklık hasar ödemesine bugün başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 18:05:02. #1.14#

title