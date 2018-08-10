Bakan Pakdemirli, Tarlada Tarım İşçileri ile Kahvaltı Yaptı (5)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binası girişinde İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer tarafından karşılanan Pakdemirli'ye çiçek takdim edildi. Bakan Pakdemirli, daha sonra İl Başkanlığı toplantı salonunda partililer ile bir araya geldi. Partililere seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, konuşmasına genel seçimleri hatırlatarak başlayıp, seçimlerde listeye giremeyenlerin partiye küsmemesi gerektiğini söyledi. Kendi hayatından kesitlerle örnek veren Pakdemirli, "Her yerde listeler açıklanıyor. Her yerde listeler açıklanınca da ister istemez belli kırılmalar oluyor, belli kopmalar oluyor. Bunların olmamasını diliyorum. Yani İzmir'de oldu. Manisa'da mutlaka olmuştur. 'Siyaseti bırakıyorum' diyen arkadaşlarımız oldu. Tahmin ediyorum benim de aşağı yukarı partiyle irtibatım 10 yılı geçiyor. 10 yıldır bir şey olmamış ama şu anda da aniden bir şey olmuş bir arkadaşınız olarak, kendimi numunelik gösterebilirim. O nedenle 'Bu işte durmak yok, yola devam' dememiz lazım" dedi.

'SİSTEMİN OTURMASI İÇİN 10 YIL DAHA GEREKLİ'

Yeni bir sisteme geçildiğini hatırlatan Pakdemirli, "Parlamenter sistemden yeni bir sisteme geçtik. O yüzden burada havlu atma şansımız yok. Bu sistemin oturması için de 10 yıl lazım. Bana göre AK Parti'nin 10 yılı daha olmalı. Bana göre bütün partiler hizmet için var. Bizim başımızda dirayetli bir lider var. Neye dayandı? Yargı darbesine dayandı, askeri darbeye dayandı, şimdi ekonomik darbeye hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz. Şimdi, bugünkü liderler arasında böyle güç görmüyorum. O yüzden, bugün itibarıyla bu sistemin oturması lazım. Cumhuriyet kazanımlarının ötesinde kazanımlar elde edebilmek için mutlaka ve mutlaka biz inandığımız davanın yolunda yürümemiz gerekiyor. Bugünleri çok hızlı geçebiliriz diye umut ediyoruz. Bir şekilde de Batı ile olan ilişkilerde bir baz oluşturuluyor. Hükümetimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekonomi ile ilgili de kabinemiz önemli paketler üzerinde çalışıyor. Ekonomin rahatlaması yerel seçimler öncesi iyi bir adım olacaktır" diye konuştu.

'16 YILDA MANİSA'YA 25 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK'

16 yılda Manisa'ya 25 milyarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle dedi:

"Bu yatırımların 4.5 milyarı Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait. Yüzde 48.61 oyla da Manisa bu yatırımları taçlandırmış. Dediğim gibi bu işin bugünü yok. Geçmiş başarı, gelecek garantisi değil. Bizim kapı kapı çalıp, partili olmayanları da ikna edip, 'Çocuklarınız için bize oy vermeniz gerek' deyip, bu ikna faaliyete katılmamız gerekiyor."

Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından bir süre basına kapalı olarak partileler ile sohbet ettikten sonra bir otelde düzenlenen tarım ve orman sektörü temsilcileri ile buluşma toplantısına geçti.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,