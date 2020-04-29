Bakan Pakdemirli: "Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız" -...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu.
29.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:05
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu. (2)
Bakan Pakdemirli: "Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız"
Kaynak: AA