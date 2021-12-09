Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak" - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak"

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli:
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira."

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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