Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına...
Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi.
Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı