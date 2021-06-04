Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına...
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Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına...

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına... - Haberler Ekonomi
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