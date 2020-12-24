Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: "Tarımda net ihracatçıyız, 2019'da 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik"

Son dakika haberler: Bakan Pakdemirli: "Tarımda net ihracatçıyız, 2019'da 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" "Pandemi döneminde 101 tedbiri hayata geçirdik" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda ihracatçı bir konumda olduğunu belirterek, "2019 yılında 18 milyar dolar tarım-gıda...

Bakan Pakdemirli: "Tarımda net ihracatçıyız, 2019'da 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik"

"Pandemi döneminde 101 tedbiri hayata geçirdik"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda ihracatçı bir konumda olduğunu belirterek, "2019 yılında 18 milyar dolar tarım-gıda ürünü ihracatı yaptık ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verilen desteklerin payı da büyük" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin düzenlediği '2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Forumu'na katıldı. Forumda tarım ve gıdanın stratejik bir sektör olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, son 18 yılda oluşturulan güçlü alt yapı sayesinde pandemi döneminin başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Daha salgın ülkemize gelmeden sektörlerle detaylı toplantılar yaparak perakende zincirlerini hızlı ve doğru şekilde yönlendirdik. Pandemi başladıktan sonra ise tarımsal destek ödemelerinden kredi faizlerinin ertelenmesine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazilerinin üretime açılmasına kadar tam 101 tedbiri hayata geçirdik. Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık. Gıda üretim ve imalat tesislerini yasaklardan muaf tuttuk" ifadelerini kullandı.

"Tarım ve gıdada bağımsızlık yerli üretimden geçiyor"

Pandemi sürecinden birçok ders çıkarıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, tarım ve gıdada bağımsızlığın yerli üretimden ve kendine yeterlilikten geçtiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte üzerinde daha çok durulacak başlıkları da tek tek sıralayan Bakan Pakdemirli, "Gıda tedarik zincirlerini güçlendirmeli ve sözleşmeli üretime ağırlık vermeliyiz. Dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te 1'i kayıp ve israf oluyor. Bu kayıp ve israfı en aza indirecek tedbirlerin alınması artık zorunlu hale geldi. Tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir" dedi.

"Suyun yüzde 70'den fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor"

Topraksız ve dikey tarımın dünyada yaygınlaştığının altını çizen Bakan Pakdemirli şunları dedi:

"Eldeki kaynaklarla yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon öncelikli konular arasında yer alıyor. Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı gibi yeni üretim teknikleri de tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başlayacak. Suyun yüzde 70'den fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu nedenle su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız. Gıda üretiminde büyük pay sahibi olan aile çiftliklerinin güçlendirilmesi yeni çıkan konulardan birisi olacaktır. Ülkemiz coğrafi konum açısından 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip büyük bir bölgede yer alıyor. Tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmamıza rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk on arasında yer alıyoruz. Bu potansiyeli daha çok üretime ve ihracata çevirmeliyiz. Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaşırken, 2020 ilk üç çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 gibi önemli bir büyüme gösterdi."

"Tarımda net ihracatçıyız, 2019'da 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı bir konumda olduğunu vurgulayarak, "2019 yılında 18 milyar dolar tarım -gıda ürünü ihracatı yaptık ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verilen desteklerin payı da büyük. Son 18 yılda üreticilerimize reel rakamlarla toplam 311 milyar lira tarımsal destek verildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise üreticilerimize 2 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 24 milyar lira destek vereceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, bu yıl nisan ayında uygulamaya konulan Dijital Tarım Pazarı'na da değindi. Manisa'nın en fazla işlem yapan ilk 10 il içinde olduğunu belirten Pakdemirli, "DİTAP; sözleşmeli üretim, fiyat istikrarı, maliyetlerin düşürülmesi gibi çok sayıda unsuru içeren önemli bir proje. Kısa süre içerisinde DİTAP'taki üye sayısı yaklaşık 160 bin. Manisa ilimiz DİTAP'ta en fazla işlem yapan ilk 10 ilimiz içerisinde yer alıyor. Manisalı üreticilerimize buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Son 2,5 yılda 38 milyar liralık yatırımla 973 su, sulama tesisi hizmete alındı"

Suyun bu yüzyılın stratejik mücadele alanlarından birisi olduğuna da dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda 585 barajı hizmete aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son iki buçuk yılda ise 38 milyar liralık yatırımla 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu tesisi, 45 HES olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık. 2021 yılını Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı olarak ilan ettik ve yatırım bütçesinin 2,5 kat artırarak 15,3 milyar liraya çıkardık" diye konuştu.

"Manisa, ekonomiye 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile katkı sağlıyor"

Manisa'nın 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile ülkemizin tarım potansiyelinde önemli bir yeri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Manisa'ya verilen tarımsal destekleri de şöyle sıraladı:

"Son 18 yılda Manisa'mıza 10 milyar lira destek ödedik. Kırsal kalkınma kapsamında 713 projeye yaklaşık 200 milyon lira hibe sağladık. Bu yatırımlarla 6 bin 200 vatandaşımıza istihdam oluşturduk. Tarım sigortaları kapsamında Manisa'mıza 860 milyon lira pirim desteği, 1 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Yine Manisa ilimizde 30 adet meteoroloji gözlem istasyonu kurduk" dedi.

Sadece tarım değil, ormancılık ve su yatırımları kapsamında da Manisa'ya önemli destekler verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, sadece son 2,5 yılda 77 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

"Ormancılıkta Manisa'mıza son 2,5 yılda 77 milyon lira yatırım yaptık. 10 milyon fidan diktik. 1 mesire yeri ve 3 bal ormanı kurduk. Kurduğumuz bal ormanlarıyla bal üretiminde yüzde 20 verim artışı sağladık. 13,3 milyon lira ORKÖY desteği sağladık. Sulamada ise son 2,5 yılda 3 baraj, 2 gölet, 9 sulama tesisi, 6 taşkın tesisini hizmete aldık. Su toplama tesislerimizde 3,5 milyon metreküp suyu depoladık. 82 bin 480 dekar araziye sulama suyu verilmesini sağladık."

"Manisa'da 2023'e kadar 15 gölet, 18 sulama tesisi, 15 toplulaştırma projesi hizmete alınacak"

Manisa için planlanan 2023 yatırım hedeflerini de açıklayan Bakan Pakdemirli, "Manisa'da 2023 yılına kadar sulamada 15 gölet, 18 sulama tesisi, 15 toplulaştırma projesini hizmete alacağız. 2023 sonuna kadar 3 mesire yeri ve 3 bal ormanı kuracağız. 6 milyon fidan üretimi yapacağız. 5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. ORKÖY kapsamında 15 milyon lira destek sağlayacağız. Ayrıca Alaşehir ilçemizde 1 milyon 827 bin metrekare alanda jeotermal ısıtmalı Sera OSB projemiz hızla devam ediyor. Bu projemizin tamamlanması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER