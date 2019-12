Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2)

20.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her bölgenin arıcılık kapasiteleri ölçüsünde, ?sistem üzerinden arıcıların konaklama talepleri alınarak takibi yapılacak." dedi.

Pakdemirli, kentteki bir otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, 350 bin dekar alanda çalışma yaparak ?14,4 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Türkiye'de ?11 Kasım'da adeta milletin kampanyası haline gelen ?"Geleceğe Nefes" projesi kapsamında ?Gümüşhane'de 34 lokasyonda 66 bin 333 fidan dikildiğini belirten Pakdemirli, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan eden ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz etti.

Pakdemirli, orman köylerinde yaşayan 2 bin 255 aileye ?24 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladıklarını, 5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi kapsamında da 53 köyde 136 bin gelir getirici tür fidan diktiklerini anlattı.

Arıcılığı geliştirmek ve verimi artırmak maksadıyla da Gümüşhane'de ?4 bal ormanı tesis ettiklerini söyleyen Pakdemirli, bu sayede bal üretiminde yüzde 50'ye yakın artış ve ?arıcılara yıllık ortalama 4,5 milyon lira ilave gelir sağladıklarını belirtti.

Pakdemirli, vatandaşları Gümüşhane'nin eşsiz tabiatı ve ?doğa harikalarıyla buluşturmak amacıyla 5 alanı tabiat parkı ilan ettiklerini dile getirerek, "Köse Tabiat Parkı alan düzenlemesi, ?Limni Gölü Tabiat Parkı Seyir Terası ve altyapı tesisleri, ?Tomara Şelalesi Tabiat Parkı altyapı çalışmaları ile ?Artabel Gölleri Tabiat Parkı üstyapı çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.? Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması için toplam 19 Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduk.?" diye konuştu.

Gümüşhane'ye müjde

??Gümüşhane'nin sıkıntılarını bildiklerini söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Her zaman gelemesek de her zaman göremesek de Gümüşhane bizim Gümüşhanemizdir. O zaman müjdelerimize başlayalım; Kelkit ilçemizde 536 bin metrekare alanda Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesini kuruyoruz. Bu alanda 124 işletme faaliyet gösterecek. Bu işletmelerde 7 bin 850 büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek, ?bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük kısmı karşılanacak, ayrıca bölgede yem fabrikası, et entegre tesisi ve ?biyogaz tesisleri kurulacak, 140 milyon lira yatırım yapılacak. ?Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu projeyle ?750 kişiye istihdam sağlanacak?. Bugün de bu projemizin tarafımdan tüzel kişiliğinin onaylanacağının? müjdesini vermek istiyorum. Bu projemizin, Doğu Karadeniz Bölgesi et üretiminin ?can damarı olacağına inancım tamdır."

Bakan Pakdemirli, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında ?2020 yılı başvurularının 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihlerinde alınacağını, koç-teke alımı ile ?ahır-ağıl yapımı için müracaatların yapılabileceğini dile getirdi.

Küçük aile işletmelerine düve alım desteğini 41 ilden 81 ile yaygınlaştırdıklarını, yüzde 30 olan hibe oranını da yüzde 40'a çıkardıklarını anlatan Pakdemirli, böylece Gümüşhane'de, 1 ila 10 büyükbaş hayvana sahip ?küçük aile işletmelerini maksimum seviyede destekleyeceklerini söyledi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2023 yılı hedeflerimiz arasında bulunan, ?nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına ulaşmak için ?bir önceki yılın kuzu-oğlaklarından anaç vasfına ulaşan hayvanlarla? sürüsünü büyüten yetiştiricilere hayvan başına ?100 lira destekleme ödemesi yapacağız. Gümüşhane'de potansiyel var. Tabiat, Gümüşhane'nin içinde bulunduğu koşullar küçükbaş için çok uygun, küçükbaşı mutlaka Gümüşhane'de geliştirmemiz lazım. Küçükbaş hayvanlara yönelik soy kütüğü ve ?ön soy kütüğü çalışmaları hazırlanarak ?2019 yılında destekleme kapsamına alınmıştır. ?Hazırlanan ıslah programıyla kayıtlar tutulmaya başlanacak. ?Sisteme kayıtlı yetiştiricilere koyun-keçi başına 100 lira, ?ayrıca bu işletmelerde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere ?500 lira ödeme yapacağız.?"

Mera var, çoban yok

Gümüşhane'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için yeterli mera varlığı olduğunu ama çoban bulunamadığını söyleyen Pakdemirli, "Çobanlık mesleğinin cazip hale getirilmesi ve? desteklenmesi amacıyla 2014 yılından itibaren ?çoban istihdam desteğini uygulamaya koyduk. ?Sertifika sahibi ve 5 ay SGK primlerini yatıran çobanlarımıza ?işletme başına 5 bin lira destek veriyoruz." diye konuştu.

?Gezginci arıcıların konaklama konusunda yaşanan sorunları da yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, ?"Konaklamaların sistemli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ?bakanlığımız Arıcılık Kayıt Sistemi altında ?Arı Konaklama Sistemi oluşturuluyor. ?Böylece her bölgenin arıcılık kapasiteleri ölçüsünde ?sistem üzerinden arıcıların konaklama talepleri alınarak takibi yapılacak." dedi.

Pakdemirli, 2020 yılında 900 adet kovan ve 1500 adet polen tuzağı dağıtımı yapacaklarını, 35 olan organik arıcı sayısını da desteklerle 50'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in kendilerinden bir talebi olduğunu belirten Pakdemirli, bu kapsamda kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ?Sarıköprü mevkisinde ?keson kuyu içme suyu arama çalışmalarının yapılması talimatını verdiğini ifade etti.

Pakdemirli, şehrin ortasından geçen Harşit Çayı'nın ıslahını bitirerek bir gerdanlık gibi süsleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Kamuran Taşbilek, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Ercan Çimen, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı.

Kaynak: AA