Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Üst üste on çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü"
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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Üst üste on çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü"

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Üst üste on çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021'in ilk çeyreğinde tarım sektörünün yüzde 7,5 büyüdüğünü belirterek, sektördeki büyümenin kesintisiz 10 çeyrektir devam ettiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021'in ilk çeyreğinde tarım sektörünün yüzde 7,5 büyüdüğünü belirterek, sektördeki büyümenin kesintisiz 10 çeyrektir devam ettiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyüme rakamları tarım sektörü üzerinden değerlendirerek Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığını ifade ederek, "Tarımsal alan bakımından dünyada on yedinci sıradayız. Ama buna rağmen tarımsal hasıla bakımından son 10 yıldan beri Avrupa'da ve Dünya'da ilk sıralardayız. Bu bağlamda 2005-2019 döneminde tarımsal hasılada Avrupa'da 1.'inci, Dünyada ise 7.'nci sırada bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Tarım sektöründeki büyümenin periyodik olarak devam ettiğinin altını çizen Pakdemirli "Tarım sektörü 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Böylece üst üste on çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü" açıklamasını yaptı.

Tarım sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Büyüme hızımızdaki bu rakamların böyle sürmesi halinde tarım sektöründeki büyüme 2020'nin de üzerinde gerçekleşecek. Bu bağlamada Türk ekonomisi ise ciddi kazanımlar sağlayacak" dedi.

2020'de tarım sektörünün, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Tarım sektörü 2003-2020 arasındaki 18 yılın 15'inde büyüdü. 2003-2020 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2,99 olarak gerçekleşti. 2018 yılında tarım yüzde 2,1, 2019 yılında yüzde 3,70, 2020 yılında ise yüzde 4,80 büyüdü. Türkiye'de tarımın diğer sektörlere göre daha fazla büyüyor olması önemli. Bu verileri hem çiftçimize hem de bizlere moral vermesi ve yapılan işin değerini göstermesi açısından son derece önemli buluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılında 205 ülkeye, 1.982 çeşit tarımsal ürün ihraç edildiğinin de altını çizen Bakan Pakdemirli, "20,7 milyar dolar ihracat, 15,2 milyar dolar ithalat yapıldı. Dış ticaret fazlası ise 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizin net bir ihracatçı ve dış ticaret fazlası veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ise yakalanan başarıda önemli bir etkendir" ifadelerine yer verdi.

2021 yılına ait dış ticaret istatistiklerine de değinen Bakan Pakdemirli, "TÜİK verilerine göre bitkisel ürünler ihracatı kapsamında ilk 4 ayda 7 milyar 624 milyon dolar, hayvansal ürünler ihracatı çerçevesinde ise 421 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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