Bakan Pakdemirli: Tarım, Savunma Sanayisinden Önemlidir

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın savunma sanayisinden önemli olduğunu belirterek, "Çünkü önümüzdeki 25 yılda yüzde 50 daha fazla gıda üretimine ihtiyacımız olacak ve pazar büyüyecektir. Yüzde 50 gıda üretiminden daha fazlası demek, bugünkünden çok daha iyi ve doğru şekilde çalıştığımızın göstergesi olacaktır" dedi.

Siirt'e, çeşitli inleme ve temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Milletvekili Osman Ören ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya geldi. AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş'ın seçim bürosunun açılışına katılan Bakan Pakdemirli, burada partililere seslendi.

'TÜRK'Ü, KÜRT'Ü, ARAP'I BİRDİR BÖLÜNMEZDİR'

Bakan Pakdemirli, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Çok güzel bir bahar sabahında Siirt'e ulaştık. Allah o kadar güzellik vermiş ki bu topraklara. Bu topraklarda eksik bir şey bırakmamamız gerekiyor. Hizmet aşkı ile yanan bir parti var, bu da AK Parti'dir. Bizler de bu anlamda buna destek olacağız. Bizler biriz, bizleri kimse bölemedi, bölemeyecektir. Türk'ü, Kürt'ü Arap'ı birdir, bölünmezdir" dedi.

Seçim bürosunun açılışını yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantı'sına katıldı. Toplantı öncesi Siirtli çiftçilerin açtığı ürün stantlarını gezen Bakan Pakdemirli, Siirt fıstığı ve Pervari ilçesinde yetişen balın tadına baktı.

'ARTIK TÜRKİYE'NİN DOĞUSU İLE BATISI BİRDİR'

Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, artık Türkiye'nin doğusu ile batısının bir olduğunu, AK Parti'nin Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yatırımların da önemli bir kısmını doğuya yaptı. Bakanlığa geldiğimde, Ankara'da danışmanlık firmaları ile ben iş yapmayacağım, gidip vatandaşı dinleyeceğim dedim. Köydeki Mehmet Amcayı, Ayşe Teyzeyi dinleyeceğim. Çünkü orada yaşayanlar onlar. Tarım, savunma sanayisinden önemlidir. Çünkü önümüzdeki 25 yılda yüzde 50 daha fazla gıda üretimine ihtiyacımız olacak ve bu pazar büyüyecektir. Yüzde 50 gıda üretiminden daha fazla demek, bugünkünden çok daha iyi ve doğru şekilde çalıştığımız göstergesi olacaktır. Türkiye, dünyada tarımsal alanda 7'nci sırada, Avrupa'da 1'inci sırada. Devlet olarak sizler ne yaptınız diye sorabilirsini?, 2002'de 1,9 milyar lira olan toplam tarımsal desteğimizi 16 milyar liraya çıkardık. Büyükbaş hayvancılıkta, 9,9 milyon adetten, 17 milyona çıkarmış olduk. Küçükbaş hayvancılıkta ise 32 milyondan 46 milyona kadar çıkarmış olduk. Bunu sizlerin sayesinde yaptık."

Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, helikopterle Akkurum Barajı'nı gezdikten sonra, Şırnak'a hareket etti. - Siirt

Kaynak: DHA