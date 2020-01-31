Bakan Pakdemirli Tarım Orman Şurası Eylem planlarını açıkladı

31.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:47

Cumhurbaşkanın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 17 Kasım 2019 tarihindeIII. Tarım Orman Şurası raporu açıklanmıştı. 21 farklı çalışma grubunun oluşturulduğu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan raporun sonuç bildirgesinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılması gereken eylemler 38 başlıkta bildirilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün (30 Ocak 2020) Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Tarım Orman Şurası Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılarak, gerçekleştirilen şurada alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin 2020-2023 planlarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin Eylem Planı'nda yer alan birçok gıda sektörü ile beraber kanatlı eti sektörünü de yakından ilgilendiren"Gıdada Bilgi Kirliliğinin Önlenmesi" başlıklı maddeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Her gün birileri 'Şunu yiyin, bunu yemeyin, tereyağı, yumurta tüketmeyin' gibi şeyler diyor. O kadar karmaşa var ki bu iş böyle yürümemeli. Bu iş bir kurul tarafından ele alınmalı. Bununla ilgili de yasa değişikliği çalışmamız devam ediyor. Hangi bilimsel gerekçelere dayanıyorsun diye vatandaş namına bunu kurulun sorma hakkı olacaktır "dedi.

Tarım Orman Şurası Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nı bugün büyük bir ilgi ile takip eden Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Sayın Bakan Pakdemirli'nin "Gıdada Bilgi Kirliliğinin Önlenmesi"başlıklı maddesini ve içeriğini memnuniyetle karşılamıştır. BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca gelişmeler ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır: "Yazılı ve görsel medyada yer alan ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, ancak netice itibariyle toplumda bilgi kirliliğine neden olan açıklamalar, sektörümüze ciddi zararlar vermektedir. Bu durum yalnız sektörümüzle sınırlı kalmamakta, gıda üreten her sektörü de kapsamaktadır.Bilgi kirliliği yaratanların pek çoğu bilimsellikten uzak demeçler vermektedir. Bu kişiler yaptıkları açıklamalarıaraştırma gereği bile duymamakta, bilim adamlarının eleştirilerini hiç dikkate almamaktadır. Bu konuda Sayın Bakanımızın açıklamalarını çok değerli buluyor ve 2020 eylem planı içerisinde olmasını son derece isabetli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler