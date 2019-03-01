Bakan Pakdemirli: Tarım, Günlük Siyasete Alet Edilmemeli (4)

'CHP ARTIK KENDİNİ KAYBETMİŞ DEĞİŞİK BİR PARTİ'

İzmir'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan'ın proje tanıtım toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra, AK Parti İzmir milletvekilleri, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve çok sayıda partili katıldı. Proje tanıtım toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin bir beka problemi var mıdır? Vardır. Türkiye sürekli olarak istikrarsızlaştırılmak isteniyor. ve bu istikrarsızlaştırmada Türkiye sistematik olarak bu işe maruz bırakılmak isteniyor" dedi. Büyük dayısının İstiklal Mücadelesi'nde Atatürk'ün yanına gittiğini ve daha sonra hastalandığı için geri döndüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, "Geriye döndü ama cephede verem olmuştu. Geldi ve seçimlerde oy kullandı. Kalıbımı basarım ki CHP'ye oy verdi. Ama CHP o günkü CHP değil. CHP artık tamamen kendini kaybetmiş, değişik bir parti. Terör örgütleri ile ortaklık kuran bir parti. Yani CHP artık Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bunu tüm teşkilatımız İzmirliye anlatmalı. Milli Mücadele'deki CHP olmadığını anlatmamız gerekiyor çünkü İzmir'in belli kalıpsal davranış şekilleri var. Bu davranış şekillerinden İzmirliyi mutlaka vazgeçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'İZMİR'İN İŞ VE AŞ PROBLEMİNİ ÇÖZECEK'

İzmir'de yaşamaktan dolayı mutsuz olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Şehrin çarpık yapısı, kirli havasından dolayı mutsuz oluyordum. Daha sonra kendimi siyasetin içinde buldum ve Ankara'ya gittim. Ama Ankara'ya gidip de İzmir'e bakmayanlardan değilim. İzmir için mücadelem sonuna kadar devam edecek. İzmir çok daha iyisini hak ediyor. Ben İzmir aşığı olan biriyim. İşim bitince tekrar buraya döneceğim ama tekrar buraya dönmekle ilgili Nihat Zeybekci başkanım aday olmadan öce kafamda soru işareti vardı. Acaba İzmir'e dönsem mi, acaba çocuklarım İzmir'de iş ve AŞ edinebilir mi? Acaba çocuklarıma İzmir'de doğru bir kariyer sunabilir miyim? Evet, ben dönerim ama çocuklarım başka şehirlerde mi olacak? Hep bunları düşünüyordum, şimdi içim rahat. Nihat Zeybekci başkanım belediye başkanı olacak, İzmir'in iş ve AŞ problemini 2 yıldan daha az bir sürede halledecek" dedi.

'İZMİR KOCAMAN BİR ŞİRKET, ASLINDA BİZ ŞEHRE CEO SEÇİYORUZ'

İzmir'i kocaman, büyük bir şirkete benzeten Pakdemirli, kentin çok büyük bir bilançosunun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İzmir kocaman büyük bir şirket, büyük bir bilançosu var. Bu bilançoları da yönetirken, 'Benim borcum yok, benim bilanço çok sağlıklı' deme lüksümüz yok. Bankacılık da yaptım, tembel bilanço denilen bir şey var. Yani kasanızda paranız var ama harcamıyorsunuz, yatırım yapmıyorsunuz. Şehrin yarınına yatırım yapmıyorsunuz? Aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz. Bu CEO da insana dokunmayı bilecek. Başkan adayımız, hem çok iyi bir iş adamı, hem parayı yönetmeyi biliyor. Mayıs ayında bizim hanım doğum yapacak. 2100 yılına göre bir plan ve program yapmamız lazım. Bu çocuklarımız nerede yaşayacak? Uzun vadeli düşünüp plan yapmamız lazım. Turizm ile ilgili rakamların bu kadar dramatik olduğunu bilmiyordum. Bizim Anlatya'dan aşağı kalır yanımız yok ki ama neden fotoğraf karesi 30 yıl öncekiyle aynı? 31 Mart akşamı oyumu kullandıktan sonra Konak Meydanı'na doğru gideceğim. Zeybek oynamayı bilmiyorum ama hep birlikte 31 Mart akşamı zeybek oynamaya var mısınız" dedi.

'KOCAOĞLU KOŞARAK ANKARA'YA GİTTİ'

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci konuşmasında isim vermeden HDP'ye yüklendi. Zeybekci, "Benim Türk ve Kürt kardeşimin kardeşliği, bu gök kubbe çökmedikçe, yer yarılmadıkça ilelebet kıyamete kadar bu topraklarda devam edecek. Onlar bunu değiştiremeyecek. Bu partinin eş genel başkanı bayan bundan 50 gün önce İzmir'e geldi. Buradaki il kongresinde, 'Bizim kabul edeceğimiz, bizim onaylayacağımız, bizim evet diyeceğimiz bir aday üzerinde anlaşacağız' dedi. Ve o parti, CHP adayı açıklanana kadar 'tık' ses çıkarmadı. CHP inatla, ısrarla, içinde ki her türlü 'hayır' demesine rağmen, hatta bu şehir buna teslim edilmez diyerek, Aziz Kocaoğlu'nun bir gün koşarak Ankara'ya gittiği ve 'Hayır' dediği, ona rağmen inatla bir aday açıklandı. O aday açıklandığının ertesi günü o parti çıktı, 'Bu aday bizim adayımızdır, aday çıkarmıyoruz ve destekliyoruz' dedi. Milletin iradesini iki lider, milletimiz ne diyorsa o. Biz birlikteyiz. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' dedi ve şeffaf bir şekilde iki parti oturdu. Aslanlar gibi 31 Mart'taki belediye meclis üyelerini yazdılar ve ilan ettiler. Bunlar AK Parti'li, bunlar da Milliyetçi Hareket Parti'sinden diye. Açık, şeffaf, milletin dediği gibi."

'HANGİ DAĞDAN GELDİ ADRESLERİ'

Zeybekci, konuşmasının devamında salondakilere, "Sorun onlara, 'sizin listenizde kimler var? Hangi dağdan geldi adresleri ve isimleri?' Sorun onlara. Bu ittifak neyin karşılığında oldu diye sorun onlara. Niyetleri iktidara gelmek, oylarını yükseltmek değil. Niyetleri İzmir'de ne? Maraş'ı, Çorum'u, Başbağlar'ı unutmamak lazım, niyetleri de görmek lazım diye düşünüyorum. Benim kardeşlerim İzmir'de bu seçimlerin sonuçları itibari ile gerçekten iktidar hedefi olan, gerçekten yüzde 40-45'leri, hatta iktidarı hedefleyen bir milli ana muhalefet partisini de kazandıracağını da unutmamalarını istiyorum. 31 Mart seçim sonuçları ile inşallah CHP de rahatlayacak. CHP de milli bir muhalefet partisi haline gelecek. 31 Mart'ta CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak. 31 Mart'ta o zeybek Konak Meydanı'nda illaki oynanacak" dedi.

'BU ADAM BUNDAN KAÇAMAZ'

Programa katılan milletvekilleri adına ise MHP'li Hasan Kalyoncu konuştu. Konuşmasında, CHP'nin, İYİ Parti'nin kurulmasına destek olduğunu savunan Kalyoncu, "CHP ile İYİ Parti arasında fark yok. CHP milliyetçi oyları nasıl kaydıracağının peşinde. Bunu yapamayacaklar" dedi. Daha sonra sözü CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Tunç Soyer'e getiren Kalyoncu, şöyle dedi:

"İzmir kötü yönetiliyor. Belediyeler hizmet için var. Bir belediye başkan adayı çıkardılar. Bir öncekinden memnun kalmamışlar. Bunu kabul ediyorlar ve Seferihisar'dan bir aday bulup getiriyorlar. Babası işkencesi. İnsanlık suçu işleyen birisi. Sonra diyorlar ki, 'Oğullar babalarının suçlarından yargılanamaz'. Hayır efendim, babasının işkence yaptığı ve idama yolladığı, hapishanelere yolladığı, hapishanelerde tuttuğu insanların çocuklarına iş verilmedi. Hiç bir kuruma alınmadı. Onların babalarının suçu yokken, isnat esilen suçlarla beraber babalarının suçlarının bedelini ödüyorsa, bu adam bundan kaçamaz. Ki, işkenceyi övmek ve sahip çıkmak da suçtur. Babasına sahip çıkıyor mu? Sahip çıkıyor. Bu şahsiyetin bizim için hiçbir değeri yok. Zaten belediye başkanlığı yaptığı yerde de çok fazla hizmet vermediği aşikar. Hendek destekçisi, bu adamın burada kazanmaması gerekiyor. Bu adam bu şehre layık değil."

PROJELERİNİ ANLATTI

Karabağlar'da yapmak istediği projeleri hakkında sunum yapan AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan, 10 yıldır ihmal edilen bir kentle karşı karşıya olduklarını savunarak, "Bizler ilçenin sorunlarını biliyoruz. Çözüm için birlikte çalışacağız. Projelerimiz İzmir'in kaderini değiştirecek. İzmir'in en az 20 ilçesini alacağız" dedi. Karabağlar'da kimsenin sokakta kalmayacağını, mutlu çocuk kreşleri kuracaklarını açıklayan Bilal Doğan, semtlerin ihtiyaçlarına göre projeler üretecekleri söyledi. Büyükleri sokağa terk etmemek için 'Karabağlar İkinci Bahar Lokali' adı altında bir proje hayata geçireceklerini söyleyen Doğan, ilçenin büyük bir kongre salonuna ihtiyacının olduğunu aktardı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

Kaynak: DHA