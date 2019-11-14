Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na...
Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
14.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58
Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na...