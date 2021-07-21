Bakan Pakdemirli, "Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi"ni hazırladıklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sumak bitkisini yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara yol göstermesi amacıyla "Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi"ni hazırladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sumak bitkisini yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara yol göstermesi amacıyla "Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi"ni hazırladıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığını paylaşımda, "Sumak bitkisini yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara yol göstermesi amacıyla bir rehber hazırladık. Tüm yatırımcılarımıza bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, söz konusu rehberin erişilebileceği linke de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya