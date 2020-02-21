: Bakan Pakdemirli, su ürünleri tesisinde incelelemelerde bulundu

21.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri ihracatını 2023 yılında 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Pakdemirli, Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'ndeki su ürünleri tesislerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilen 3 şahin ve 1 çakalı Yamula Baraj Gölü kenarında doğaya salıveren Pakdemirli, yabani hayvanlar için de çevreye marul, havuç, buğday, lahana ve ot bıraktı.

Pakdemirli, daha sonra tekneyle baraj gölüne açılarak kafeslerde bulunan balıkları inceleyip, yem attı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, Kayseri ziyareti kapsamında Yamula Baraj Gölü'nü incelediklerini söyledi.

Bölgenin sulanması kapsamındaki çalışmalara değinen Pakdemirli, "Kabala Seyfe Sulaması kapsamında ileriye yönelik bu bölgenin sulanması çalışmalarını yerinde izleme imkanına sahip olduk. Bu bölgede yaklaşık 110 bin hektarlık alan sulanabilecek, sulama projeleri bittiği zaman. Bölgenin kalkınmasına ve refahına çok ciddi katkısı olacak." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Yamula Barajı'nda üretilen su ürünlerinin yurt dışına ihraç edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Yamula Barajı'ndaki su ürünleriyle ilgili Japonya'ya, Çin'e dahi ihraç edilen ürünleri, somon balıklarını da gördük ve yerinde inceledik. Özelikle su ürünlerinde Türkiye ciddi atılımlar gerçekleştirmekte ve bugün itibarıyla 1 milyar dolar ihracatımız var. Bunu hükümet olarak 2023 itibarıyla 300 bin tondan 600 bin tona, ihracatımızı da 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarma gayreti ve hedefi içerisindeyiz. Bu anlamda buradaki çalışmaları çok değerli buluyorum. Bölge ekonomisine de çok ciddi katkıları var. Buradaki alanın da genişletilmesi konusunda koruma kullanma dengesi çerçevesi içerisinde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar."

Pakdemirli, konuşmasının ardından dümenine geçtiği tekneyi bir süre kullandı.

Kaynak: AA

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