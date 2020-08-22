Bakan Pakdemirli: "Su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde 1 Eylül'de...
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Bakan Pakdemirli: "Su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde 1 Eylül'de...

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakan Pakdemirli:
22.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:51

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğlerin 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında uygulanacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu tebliğler, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralları düzenlemektedir" dedi.

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğlerin su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tebliğler ile balığın ve ekmeğini helal yoldan kazanan balıkçılarımızın hakları korunması amaçlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Tebliğlerde getirilen bazı önemli düzenlemelere de değinen Bakan Pakdemirli," Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibari ile sona erecektir.Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir. Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır.Hassas ekosisteme sahip üreme bölgelerinde başta Muğla ilinde bulunan Fethiye, Hisarönü Körfezinde ve Antalya ili Kaş-Kekova-Aperlia bölgesinde koruma alanları oluşturuldu. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ile av araçları bakımından bazı düzenlemeler getirilmiştir. Eşkina ve Minekop balıklarının avlanabilir asgari boy uzunlukları artırılmış ahtapot da ise avlanabilir asgari Avrupa Birliğine uygulanan ağırlık kuralına uygun olacak şekilde ağırlık miktarı düşürülmüştür" şeklinde konuştu.

Uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türler ile denizlerdeki bazı kıkırdaklı balık türleri ve iç sularda yağ balığı gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığının tamamen yasaklandığını ifade eden Pakdemirli, "Deniz patlıcanı avcılığında münavebe yöntemi uygulanmış, İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir Ayvalık bölgesi avcılığa kapatılarak, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesi avcılığa açılmıştır. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kg ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecektir. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren av araçlarının markalanması zorunlu hale getirilmiştir.Işıkla avcılık da beyaz ışık kullanımı yasaklanmıştır.Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan ve özel avlak prensibi ile işletilen rekreasyonel avcılık modeline ilk kez yer verilmiştir. Amatör amaçlı avcılık yapan balıkçılar kiraya verilmiş alanlarda sadece resmi tatil günlerinde avcılık yapabilmekte iken bu kısıtlama kaldırılmıştır.Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaklanmıştır. Can ve mal güvenliği açısından 50 watt'ı geçmemek şartıyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı ışık kullanılabilecektir.Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Su ürünlerinin ülke ekonomisi ve insan beslenmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Su ürünleri stoklarımızın korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlaması amacıyla balıkçılarımızın tebliğ ile getirilen düzenlemelere uygun avcılık yapmaları önem taşımaktadır" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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