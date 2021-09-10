Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız

Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim değişikliğinin etkisi altında olan ülkemizde suyun kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim değişikliğinin etkisi altında olan ülkemizde suyun kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu kapsamda 6 aydır tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın, başta tarımsal faaliyetler olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkisinin hissedilmeye başladığını söyledi. Bu nedenle suyun kıymetinin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Pakdemirli, "Suyun amaca yönelik doğru ve verimli kullanımı konusunda toplumsal farkındalığın artması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri en önemli stratejilerimizden biridir. Bu kapsamda 6 aydır tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız. Su Şurası kapsamında 11 ayrı çalışma grubunda toplam bin 631 katılımcı fikir ve önerilerini sundu. Su Şurası kapsamında, suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Aynı zamanda suyun sanayide ve belediyelerde etkin kullanımı ve yönetimi için çerçeve çizeceğiz. Su Şurası, suyun tek elden yönetimini hedefleyen önemli bir platformdur. Tek elden yönetim hedefine ulaşmak için çıkartılması planlanan su yasasının temeli, tüm paydaşların ortak aklıyla oluşturulacak. Çalışma grupları mayıs-ağustos ayları arasında faaliyetlerini tamamladı. Ekim ayı içerisinde 1'inci Su Şurası toplantısını düzenleyip akabinde şura sonuçlarını kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, 1'inci Su Şurası kararlarının gerçekleşmesi için 'Su Kanunu'nu da eş zamanlı ihtiyaca göre hazırladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğimiz sonuç bildirgesiyle birlikte 'Su Kanunu'nu da TBMM'ye sunmak istiyoruz. Bu kanunla birlikte suyun tek elden yönetimi ve koordinasyonu sağlanacak. Tarım, sanayi ve evsel su tüketimlerine düzenlemeler getireceğiz. Böylece iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi faktörlerin etkilerini en az şekilde hissedeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Bakan Koca: '(Kovid-19) İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat...
Bakan Koca: "(Kovid-19) İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat...
Bakan Koca: '(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Derya Şensoy Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Ünal Karaman Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:50:03. #1.14#

title