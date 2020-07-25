Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (4)
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Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (4)

MALKARA'DA SÜT KAYIT SİSTEMİ PROTOKOLÜ İMZALANDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şarköy'ün ardından geçtiği Malkara ilçesinde Süt Üreticiler Birliği'nde muhtarlar ve çiftçiler ile bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (4)
25.07.2020 21:36 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:21

MALKARA'DA SÜT KAYIT SİSTEMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şarköy'ün ardından geçtiği Malkara ilçesinde Süt Üreticiler Birliği'nde muhtarlar ve çiftçiler ile bir araya geldi. Süt diyarı Malkara'da anlık süt kayıt sistemi protokolü imzası için bulunduklarını belirten Pakdemirli, "Sizler de biliyorsunuz ki Tekirdağ ve ilçeleri bakanlığımız için çok özel zira, Tekirdağ Türkiye tarımına, hayvancılığına gıda sektörüne omuz veren iddialı bir şehir. 18 yıldır biz destekledik hamdolsun Malkara hiç durmadan üretti. Dünyayı doyuran güçlü ülke Türkiye hedefiyle yola çıktığımız son 18 yılda Malkara'ya 675 milyon lira yatırım yaptık ve tarımsal destek verdik" dedi.

Ankara'dan, Malkara'ya ellerinin boş gelmediğini söyleyen Pakdemirli, "Güzel haberlerle müjdelerle geldik. İnşallah bu yıl Malkara'da 10 hektar arazide çalışma yaparak 26 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız. Orman köylerinde yaşayan 18 aileye 600 bin lira Or-köy kredi ve hibe desteği vereceğiz. Yine 3 aileye 100'er bin lira kredi desteği ödemesi gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar tamamını hesaplarına yatırmış olacağız. Sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında toplam 1800 fidan dikeceğiz. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında da 30 kişiye istihdam sağlayacağız. Malkara'da halk dilinde ıslah projesi kapsamında da yaklaşık 1400 çiftçimize 4 milyon 800 bin tutarında destekleme ödemesini de dün itibariyle hesaplarına yatırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Yine bildiğiniz gibi pandemi sürecinde ÇKS başvurusunun tarihi 3 Haziran'dı. Yine ÇKS ön başvurularında e- çiftçi portalını kullanarak il, ilçe müdürlerine gelmeden e- devlet üzerinden yaparak sizden gelen talepler çerçevesinde son başvuru süresini 1 Eylül tarihine kadar uzattık, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.'MALKARA PİLOT İLÇE'Süt diyarı Malkara'da anlık süt kayıt sistemi protokolü için bir arada olduklarını ifade eden Pakdemirli, "Bakanlığımız ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında yapılacak olan bu bilgi paylaşımı protokolü kapsamında Malkara ilçemizi pilot ilçe olarak seçtik. Bu protokol ile üretilen çiğ sütün miktarı, yağ, protein, PH değeri ve sisteme kayıtlı üreticilerin makine, ekipman, elektrik, su ile tüketim bilgileri anlık olarak müstahsil kesildiği anda bakanlık süt kayıt sistemine aktarılabilecektir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Pakdemirli, görüşmelerin ardından katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdikten sonra Hayrabolu ilçesine gitti.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),


Kaynak: DHA

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