Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (3)
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Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (3)

ŞARKÖY'DE ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var (3)
25.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:01

ŞARKÖY'DE ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Şarköy'ün tabiatın ve turizmin merkezi olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Trakya'nın tarımsal ve ekonomik güç bakımından stratejik üstüdür. Dolayısıyla Şarköy ile bakanlığımız arasındaki ünsiyet hem ezeli hem de ebedidir. Biz son 18 yılda Şarköy'ü hiç yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda Şarköy'e 130 milyon yatırım yaptık ve tarımsal destek verdik. Genç Çiftçi projesi kapsamında 72 projeyi 2.2 milyon lirayla destekledik. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 14 projeye 3.5 milyon lira hibe desteği sağladık. Süt desteği kapsamında üreticilerimize 8.4 milyon destekte bulunduk. Vermiş olduğumuz destekler sizlerin gayretleriyle Şarköy tarımsal hasılasına 5 kat artışla 5 milyon liraya çıkardı. İlçemiz büyükbaş hayvan sayısına yüzde 40 artışla 7 bin 600'a, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 40 artışla 30 bine, süt üretimine ise yüzde 22 artışla 14 bin 112 tona çıkardı. Bunun için bütün yetiştiricilerimizi kutluyorum" dedi.

'YENİ ÇEŞİT ÜZÜMLERİ BÖLGEYE KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Bakan Pakdemirli, son 18 yılda su yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Şarköy merkeze yıllık 7,52 milyon metreküp içme suyu temin ettik, 4 gölet ve 2 barajı hizmete soktuk. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında son 18 yılda 4.7 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kızılcaterzi, Kocaali, bal ormanını tesis ettik. Sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 9 bin 750 fidan diktik. 7 köyde 170 bin gelir getirici fidan diktik. Şarköy ve Süleymanpaşa ilçe sınırlarında yer alan 2 bin 537 dekarlık sahaya 6 yıl önce Kartaltepe Tabiat Parkı olarak inşa ettik. Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşa sunulması tahminlerin hazırlanması maksadıyla 2 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. Bağcılığın modernleşmesi kapsamında 78 üreticimiz ile 157 dekar alanda bağcılığın gelişmesine katkı sağladık. Kalite ve ihracat potansiyeli yüksek tesis kuranlara fidan desteği veriyoruz. Standart fidan için dekar başına 100 lira, sertifikalı fidan için ise 280 lira destek sağlıyoruz. Yeni çeşit üzümlerin bölgeye ülkemize kazandırılması için arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar" diye konuştu.Şarköy ile ortak yanı olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Ben hem bağcılık yapıyorum hem de zeytincilik yapıyorum. Bağdan biraz yorulduk, bağda biraz yaşlandı. Söküp zeytine mi dönsek diye düşünüyorum. Bağ işi biraz meşakkatli bir iştir. Bizimki kuru üzüme yatkın, çekirdeksizdir. Her sene bir miktar çiftliğin masraflarını kurtaracak kadar idare ediyor. Ona devam ediyoruz. 40 yıldır. 50-60 yıldır zeytincilik devam ediyor. Geçen yıl ilk kez başlattığımız geleneksel zeytin bahçeleri rehabilitasyon kapsamında da dekar başına 100 lira destek sağladık. Ülkemizin yüz akı olan Şarköylülere Allah razı olsun" dedi.BAKANLIK PROJELERİNİ ANLATTIBakan Pakdemirli, 2020 yılını Tarımda Dijitalleşme Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "Bu kapsamda bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz, devrim niteliğindeki büyük, faydalı ve çok yönlü projelerimize sizleri de davet etmek isterim. Bunlardan ilki; DİTAP. Sözleşmeli Tarım Modelimizin ilk adımı olan Dijital Tarım Pazarı ile tohumdan çatala, gıdaya dair toplumun her kesimini birleştiriyoruz. Bu vesileyle sizleri de DİTAP'ta, emeğinizin karşılığını almaya davet ediyorum" dedi.

İkinci projelerinin 'Gıdanı Koru Seferberliği' olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bu konuyu çok fazla önemsiyorum. Çünkü gıda kaybı ve israfı ile mücadelede dünyaya örnek olacak, kapsamlı büyük bir mücadeleyi hayata geçirdik. Zira yüzde 2'lik gıdayı çöpe atmazsak, 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini sağlıyoruz. Bu nedenle artık Şarköy'le de birlikte, gıdanı koru sofrana sahip çık diyoruz. Seferberlik için, gidanikoru.com web sitesini ziyaret etmenizi önemle rica ediyorum. Üçüncü büyük çalışmamız da; e-tarım portalı. İnşallah bu sistemle çiftçimiz, artık köyünde, en çok ihtiyacı olan hizmetlere, dijital olarak rahatlıkla ulaşabilecek. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti inşallah bundan sonra buradan sunuyor olacağız" diye konuştu.

Ruhan YALÇIN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),


Kaynak: DHA

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