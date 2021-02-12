Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, soruları cevapladı (1)
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Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, soruları cevapladı (1)

12.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:14

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana hortum sonrası zarar gören evlerin bulunduğu Alaçatı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana hortum sonrası zarar gören evlerin bulunduğu Alaçatı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (1)

Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, soruları cevapladı (1)
Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, soruları cevapladı (1)
Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, soruları cevapladı (1)
Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, soruları cevapladı (1)
Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, soruları cevapladı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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