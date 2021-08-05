Bakan Pakdemirli: "Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık"
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Bakan Pakdemirli: "Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık"

Bakan Pakdemirli: 'Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor."

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiğe göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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