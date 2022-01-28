Bakan Pakdemirli, Sinop'ta Orman Bölge Müdürlüğünün açılış töreninde konuştu Açıklaması

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 19 yılda orman alanımızı 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. 5,6 milyon hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Bakan Pakdemirli, Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün açılış töreninde yaptığı konuşmada, ormanların ülkelerin akciğerleri olduğunu söyledi.

Geçen yıl çıkan orman yangınlarını hatırlatan Pakdemirli, "Geçen yıl iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız orman yangınları ve sel felaketlerinde büyük kayıplar verdik. Önümüzdeki dönemde böyle bir kayba mahal vermemek, yerinden ve daha hızlı müdahale edebilmek için teşkilatlarımıza yeni birimler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda taşra teşkilatımıza kazandırdığımız Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün hem Sinop hem çalışma bölgesi hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çok derinden hissedildiği bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu süreçten en fazla etkilenen alanların başında tarım, orman ve su geliyor. Bilimsel araştırma ve modellemeler, ülkemizin de yer aldığı Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinden daha fazla etkileneceğini bizlere gösteriyor. Bazı bölgelerde aşırı yağış ve sellere, bazı bölgelerimizde ise orman yangınlarına ve kuraklıklara şahit oluyoruz. Ülkemizde son 5 yıla baktığımızda don afeti yaşanan alanlarda yüzde 256, kuraklık afeti yaşanan alanlarda yüzde 746, yangın afeti yaşanan alanlarda yüzde 246, sel, su baskını yaşanan alanların sayısında yüzde 95 artış olduğunu görüyoruz."

"Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasındayız"

Pakdemirli, Türkiye'nin, ormancılık faaliyetlerindeki başarılı çalışmalarıyla dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak, "Gururla ifade etmeliyiz ki son 19 yılda orman alanımızı 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. 5,6 milyon hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla ülkemizi orman varlığı bakımından dünyada 46'ncı sıradan 27'nci sıraya yükselttik. Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasındayız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadelede 5 amfibik, 5 büyük tanker ve 10 küçük tanker uçağı ile 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecini başlattıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edilerek Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi.

Pakdemirli, açılış anısına Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine fidan dikti.