Bakan Pakdemirli, Selin Vurduğu Kumluca'da (1)

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketi yaşanan ve toplam 2 bin dekara yakın tarım alanında zarar tahmin edilen Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Salur ve Karaköy mahallelerini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle İzmir'den Antalya'nın Elmalı İlçesi'ne geldi. Altı gün önce seal felaketi yaşanan Salur ve Karaköy mahallelerinde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli'ye, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve bakanlığa bağlı kamu kurumlarının yöneticileri eşlik etti. Sel felaketinde zarar gören seralarda incelemede bulunan Bakan Pakdemirli, çiftçilerin sorunlarını da dinledi. Ardından köy kahvehanesinde çiftçilerle buluşan Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, yaşanan sel felaketi ve sorunun çözümü konusunda bilgi verdi. 6 gün önce başta Salur olmak üzere 6 köyün afetle karşı karşıya kaldığını belirten Öztekin, "49 köyün 42'si dağ eteklerine kurulmuş şekilde. Burası yaklaşık 1000 yıllık bir köy, 4 yıllık belediye başkanlığım döneminde bu 24'üncü sel felaketi" dedi.

Sel taşkınında zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hem selamları hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Bakan Pakdemirli, yılda ortalama 10 kilogram yağış alan bir bölgenin bir defada 50 kilogram yağış aldığı zaman böyle sel felaketleri yaşandığını söyledi. Sel ve su taşkınının ne zaman geleceğinin belli olmadığına dikkati çeken Pakdemirli, "Devletimiz tüm kurumlarıyla burada. Herkes yoğun çalışmalar içerisinde ve bir an önce normal hayatlarınıza dönmeniz için yoğun çaba gösteriyoruz. 610 dekar alanda zarar gözüküyor ve zarar tespitleri de devam ediyor. 21 hayvan telef olmuş. Kimse endişe etmesin. 10 günde tüm zararlar tespit edilecek ve devlet yaraları sarmak ve şefkatli kollarıyla vatandaşını sarmak için buradadır. Kesin sonuçlar çıkınca devlet ne gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.

Afetin hemen ardından bölge çiftçisinin kredi borçlarının ertelenmesine yönelik hemen talimat verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcu olan vatandaşlarımızın borçları ertelenecek ve vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde başvurularını yapmaları gerekiyor. Bir musibet bin nasihattan iyidir derler ya, musibetler gelmeden ders almalıyız ve özellikle TARSİM konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Tarım sigortalarınızı yaptırın arkadaşlar. Eğer gece kafanızı yastığa koyup rahat uyumak istiyorsanız tarım sigortalarını yapın, az bir bedel ödüyorsunuz ama zararı oluştuğunda karşılanıyor. Tarım sigortaları çok önemli."

ORDU'DA FINDIK ZARARI 1200 TON

Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, "Ordu'yla ilgili ilk tespitlerimizde 950 çiftiyle görüşülmüş ve 600- 700 ton civarında fındıkta zarar gözüküyordu. Dün aldığımız bilgiye göre 2 bine yakın çiftçiyle görüşüldü ve bu zararın 1100- 1200 ton civarında olabileceği gözüktü. Bir hafta- 10 gün içerisinde kesin rakamları tespit edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Ordu ile ilgili de biraz daha sabırla bekleyelim. Üreticimizin her türlü kaybı orada da devlet tarafından karşılanacak" dedi.

Çizmelerini giyip seralara giren Bakan Pakdemirli, üreticilerden sel felaketi sırasında yaşananlarla ilgili bilgi aldı. - Antalya