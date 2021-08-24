Bakan Pakdemirli, selden etkilenen köyü ziyaret etti

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünü ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, sel nedeniyle taşan Zarbana Çayı'nın kenarında incelemelerde bulundu. Pakdemirli, selden etkilenen evlerdeki ailelere geçmiş olsun temennisinde bulunarak tüm zararların temin edileceği sözünü verdi. Bakan Pakdemirli, selde kaybolan ve hala aranan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in babası İbrahim Aydemir ile görüşerek sabırlar diledi. Pakdemirli, temaslarının ardından köyden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış İlyasoğlu