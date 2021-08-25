BAKAN PAKDEMİRLİ SEL BÖLGESİ BOZKURT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Daha sonra Ezine Çayı'nda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan bilgi aldı.

Çay kenarında yapılan köprü hakkında bilgi alan Pakdemirli, vatandaşlarla sohbet etti. Eşiyle bölgeden geçen Havva Bayraktar, yapılan çalışmalar dolayısıyla Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Bayraktar, "O gün yaşadıklarımı hayatta unutamam. Sizden fayda var bize. Onlar hep yalan konuşuyor. Kimse inanmasın onlara. Saman altından su yürütüyorlar. " ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli daha sonra Ezine Çayı'nda sürüklenen ağaçları temizleyen orman işçileri ve fındık toplayan çiftçilerle konuştu.

Bakan Pakdemirli daha sonra Bozkurt'un İlişi köyü ile İnebolu'nun Özlüce köylerini ziyaret etti.

İlişi köyünü ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Ekiplerin çalışmalarını da takip eden Pakdemirli, daha sonra İnebolu'nun Özlüce köyüne gitti.

Selden hasar gören alanları ve Zarbana Çayı'nda incelemelerde bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı.

Köy muhtarı Hasan Erdeniz ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunları dinleyen Pakdemirli, selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in babası İbrahim Aydemir'le görüştü.

Aydemir ailesinin oturduğu eve de giden Pakdemirli, daha sonra köyden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre