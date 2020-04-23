Bakan Pakdemirli: Salgından sonra tarımsal üretim daha da önemli olacak
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23 Nisan, Güncel, Haber

Bakan Pakdemirli: Salgından sonra tarımsal üretim daha da önemli olacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çiftçi çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

23.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:03
Bakan Pakdemirli: Salgından sonra tarımsal üretim daha da önemli olacak
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çiftçi çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Pakdemirli, koronavirüs salgınına dikkat çekerek, "Bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık binasında Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçi çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Programda Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki çiftçi çocuklarının 23 Nisan mesajının yer aldığı video gösterildi. Pakdemirli, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Adıyaman'dan Esra Çalışır, Antalya'dan Ayşe Bürge, Bursa'dan Miray Melis Yıldız, Edirne'den Büşra Döşlü, Erzurum'dan Esra Kotan, İzmir'den Yağmur Çaktuğ, Kastamonu'dan Ali Baran Diril, Konya'dan Hatice Nur Demirel, Ordu'dan Buğlem Su Türkyılmaz, Siirt'ten Mehmet Abdurrezzak Ceylan ve Kahramanmaraş'tan Furkan Ardıç ile sohbet etti.

'İNŞALLAH BU SALGINI YENECEĞİZ'Bu sefer 23 Nisan'ın biraz buruk kutlandığını söyleyen Pakdemirli, "Hepiniz bu bayramda ellerinizde bayraklarınızla, okullarınızda olmak isterdiniz. Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla şiirler okuyup, şarkılar türküler söylemek isterdiniz. Oyunlar oynamak isterdiniz arkadaşlarınızla. Ailelerinizin de oralarda olmasını isterdiniz. Ama biliyorsunuz; bütün dünya olduğu gibi ülkemiz de koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Onun için sizler evlerinizdesiniz, dedeleriniz nineleriniz de onun için evde. Onun için okul evinize getirildi, derslerinize evden katılıyorsunuz. Fakat hiç merak etmeyin. Sizler, hepiniz güçlü bir ülkenin, güçlü bir milletin ve devletin çocuklarısınız. Türkiye Cumhuriyeti, bir büyük devletin adıdır ve devletimiz bütün imkanlarını bu salgına karşı seferber etmiş durumdadır. ve ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Amerika'dan da Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele veriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgını yeneceğiz ve sizler o çok özlediğiniz okulunuza, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza kavuşacaksınız" dedi.'BUNDAN SONRA TARIM DAHA ÖNEMLİ OLACAK'Bakan Pakdemirli, salgın nedeniyle verilen can kayıpları için üzgün olduklarını dile getirerek, "Bunu hep birlikte atlatacağız. Ama bu salgının bize öğrettiği bana göre çok çok önemli iki şey var; Birincisi temizlik ve hijyen. El-yüz yıkamanın, temiz olmanın, temizliğe önem vermenin, salgına karşı ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İkinci husus da, bizim olmazsa olmazımız; çiftçilerimiz, üreticilerimiz, hayvancılarımız, ormancılarımız. Çünkü 'ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, kimsenin endişe etmesine gerek yok' derken, bunu çiftçilerimize, annelerinize, babalarınıza borçlu olduğumuzu biliyorum. Çünkü ülkemizi de dünyayı da doyuranlar; sizin anneniz, sizin babanızdır. Çiftçilik mesleğinin önemi bakın gün geçtikçe artıyor. Çünkü insan elektriksiz, telefonsuz uyuyabilir belki ama aç uyuyamaz. Yani her şeyden önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. İşte bunu sizin aileleriniz yapıyor. Bu sebeple bizler size teşekkür borçluyuz. Hani diyorlar ya, salgın bittikten sonra dünya eski dünya olmayacak. Evet, bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak" ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının ardından Pakdemirli, yöresel kıyafetlerini giyerek bağlanan çocukların okuduğu 23 Nisan şiirlerini dinledi.


- Ankara

Kaynak: DHA

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