Bakan Pakdemirli Sahurda Vatandaşlarla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan Mahmut Şevket Paşa Köyünde vatandaşlarla birlikte sahur sofrasında bir araya geldi.

Sahur programına katılan Bakan Pakdemirli'yi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'da yalnız bırakmadı. Kestane balı üretiminde önemli bir yere sahip olan Mahmut Şevket Paşa Köyündeki vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Pakdemirli, sahur sonrası köyden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA