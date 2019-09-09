- Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı

- Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı

Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı ROSTOV ON DON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Taganrog kentindeTürkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı BE-200'ü kullandı.

09.09.2019 23:21

Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı ROSTOV ON DON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Taganrog kentindeTürkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı BE-200'ü kullandı.

- Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı
Kaynak: İHA
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