BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK
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BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Menemen Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı, Menemenli üreticilere fide ve tohum dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Menemen Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı, Menemenli üreticilere fide ve tohum dağıttı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın seçimlerde halkın karşısına çıkacağını belirtip, bunun Menemenliler için bir fırsat olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Aydın Pehlivan kardeşimiz benim uzun zamandır tanıdığım, siyasette birlikte yol yürüdüğümüz bir arkadaşımız. Her zaman belediye başkanı olmasını istemişimdir, kader böyleymiş belediye başkanı oldu. Bizim onu desteklememiz gerekiyor. Birebir tanıdığım, çok çalışkan, Menemen'e çok büyük faydalar ve katkılar sağlayacağına inandığım bir kardeşimiz. Birebir bana ulaşabilen, Menemen'in bir eksiği olduğu zaman çok rahatlıkla Ankara'ya kadar sesini duyurabilecek bir kardeşimiz. Menemen için Aydın kardeşimizin bir fırsat olacağını düşünüyorum dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da AK Parti'nin belediyecilik anlayışının özünde halka hizmet ve şeffaflık olduğunu dile getirdi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne geçti.

BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK
BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK
BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK
BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK
BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK
BAKAN PAKDEMİRLİ PROJELERİMİZİN BU YIL İÇİN İZMİR EKONOMİSİNE KATKISI 200 MİLYON LİRA OLACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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