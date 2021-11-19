Bakan Pakdemirli, Osmaniye'de sektör temsilcileriyle buluştu: (2)

OSMANİYE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sertifikalı Tohum Üretimi desteklerinin ödemesinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Pakdemirli, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Sektör Buluşması Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arı gibi çalışan ve çalışmayı şiar edinmiş bir ekip olduklarını belirtti.

Suya göre tarım yapılması gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, yeraltı barajlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı, geleceğe yönelik suyla alakalı ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.

Pakdemirli, 2002 öncesinde Türkiye'de tarımsal destek namına çok bir şey olmadığını anlatarak, "Bir taraftan da müdahale alımları yapılıyordu. 2002 sonrasında müdahale alımlarının terk edildiği veya çok azaldığı ama desteklerin çok arttığı dünyayı özellikle AK Parti'nin hükümetleri döneminde gördük ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem tarımsal desteklerin arttığı hem de doğru, düzgün ve üretici dostu müdahale alımlarını birlikte yaşadığımız bir döneme girdik." dedi.

Destek artırılınca üretimin arttığını, doğru müdahale alımlarının, doğru fiyatla alımın da çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladığını dile getiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bir yandan destek artarken, bir yandan müdahale alımları olacak ama bir yandan da hasıla artarken ister istemez süspansiyonlu tarım kredilerini de arttırmanız gerekiyor. Buralarda da desteklerimiz devam ediyor. Amerika'da olan yeni bir sistem daha var, sigorta. Sigorta elbette TARSİM hepimiz biliyoruz, önemli. TARSİM'in ötesinde TARSİM'in yine çalıştığı bir gelir koruma sigortası. Bugün itibarıyla çiftçimiz ektiği, biçtiği günden itibaren satacağı güne kadarki zamanını tahminleyip satacağı günde de kaç paraya satacağını bilmesi gerekiyor. Eğer bunu bilirse çiftçimiz bir defa çok daha üretimini yapar. Bu gelir koruma sigortasıyla ilgili çalışmayı Bakan olunca gelir gelmez başlattım, şu an pilot çalışma Konya ilinde devam ediyor. 2023 yılında inşallah bunu Türkiye'nin dört bir tarafına yayacağız."

ABD'deki tarım sigortalarının yüzde 85'inden fazlasının gelir koruma sigortası şeklinde yapıldığını anlatan Pakdemirli, "Destek gibi müdahale alımları gibi bunun da çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir yapısal iyileştirme önerimiz de sözleşmeli üretimi Türkiye'de yayıyor olmamız lazım. Henüz bitkisel üretimde sözleşmeli üretim Türkiye'de yüzde 5, ama Batılı ülkelerde bu yüzde 85'lere varıyor. Bu da çiftçimize finansman imkanı, enflasyona karşı çok ciddi bir tedbir, yani fiyat dalgalanmasını önlediği için ve zayiatı azaltıyor. Çiftçimiz finansmana ulaşıyor, fiyatını, karını sabitliyor. Bunu alacak sanayici, perakendeci için nereden alacağını biliyor. Sözleşmeli üretimle ilgili yasa tasarımız hazır, Meclis'te de bu konuda arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu sene son 19 yılın en yüksek artışlarını verdik"

Tarımsal destekler hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Bu sene son 19 yılın en yüksek artışlarını verdik. Buğdayda yüzde 36, arpada yüzde 37, nohutta yüzde 21, mercimekte yüzde 30, kırmızı mercimekte yüzde 40 gibi." dedi.

Buğdayda tona 2 bin 250 lira verdikleri fiyatın, dünya fiyatlarının üzerinde olduğunu aktaran Pakdemirli, şunları ifade etti:

"Piyasaların bu kadar tırmanacağını da bilmiyorduk. Hakikaten şimdi ben bakıyorum partiler ağızlarına dolamışlar, hem CHP hem de İYİ Parti. Ağızlarında şu var, 'İşte siz çiftçiye iyi fiyat vermediniz'. İyi fiyat verdik, çok iyi fiyat verdik. Bir de biz bunu bir baz olarak veriyoruz. Yani bunun altında piyasa olursa biz hepsini girer alırız diye bir fiyat verdik ve mayıs ayında verdiğimiz fiyatı kasım ayındaki fiyatla karşılaştırmak özellikle böyle derin bir pandemi yaşadığımız ve dünya çapında çok ciddi problemler yaşadığımız dönemde maalesef cahillikten öte bir şey değil. Maalesef veya kötü niyet ama biz her zaman üreticimizi memnun edecek fiyatları açıkladık ve verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

Pakdemirli, Türkiye'de ilk defa 2020'de ekilen alanların arttığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun anlamı çiftçimiz üretime küsmemiş. Aksine daha da fazla üretmek için çaba sarf ediyor. Bunun için de ciddi bir motivasyon içerisinde. Biz de her zaman çiftçimizin bu emeğine destek olma gayreti içerisindeyiz. 2020'de 370 bin dekar alanı üretime kazandırdık, bunun anlamı 52 bin futbol sahası. Nadas alanlarını 2 milyon dekar alan azalttık. Tarım dışına çıkan alanları son üç yılda 10 kat azalttık, senelik 14 bin hektara düştü. Bu 2002'ye kadar senelik 120 bin hektar civarındaydı. 10 kat aşağı düştü. Büyük ovaları koruyoruz."

"107,6 milyon lira destekleme ödemesine bugün itibarıyla başlıyoruz"

Pakdemirli, 2020'de toplam bitkisel üretimin Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu ve 126 milyon ton gerçekleştiğini dile getirdi.

AR-GE çalışmalarıyla 19 yılda ortalama olarak buğdayda yüzde 41, şeker pancarında yüzde 54, ayçiçeğinde yüzde 84, mısırda yüzde 124 verim artışı yaşandığını anlatan Pakdemirli, hayvan sayısı artışının yanı sıra karkas et ve süt gibi ürünlerde de verimlilikte artış olduğunu belirtti.

Pakdemirli, tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurgulayarak, çiftçiye ödenecek desteklerle ilgili şunları kaydetti:

"19 Kasım 2021 tarihinde ödenecek destekler, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteği kapsamında 1421 üreticimize 54,5 milyon lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 292 yatırımcıya 52,2 milyon lira ve Sertifikalı Tohum Üretimi desteği kapsamında 7 üreticiye yaklaşık 843 bin lira olmak üzere toplam 107,6 milyon lira destekleme ödemesine bugün itibarıyla başlıyoruz."

Pakdemirli, Osmaniye'ye son 19 yılda 2,5 milyar lira destek verdiklerini belirterek, bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık ve diğer alanlarda sunulacak destekleri anlattı.

(Bitti)