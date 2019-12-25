Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu
Karadeniz'deki örtü yangınları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.
25.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:51
Karadeniz'deki örtü yangınları
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması
TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA