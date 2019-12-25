Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu
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Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu

Karadeniz'deki örtü yangınları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

25.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:51
Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu

'deki örtü yangınları

Tarım ve Orman Bakanı 'nin yangın çıkan alanda incelemelerde bulunması

TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Pakdemirli, örtü yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu
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