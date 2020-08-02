Bakan Pakdemirli: Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulunarak, "Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulunarak, "Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar" dedi.

Bakan Pakdemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yangınla mücadele eden ekiplerin fotoğrafını, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım" notuyla paylaştı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA