Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarıyla mücadelede 'Yangın-Cell Haberleşme Sistemi' kurduk
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Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarıyla mücadelede 'Yangın-Cell Haberleşme Sistemi' kurduk

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-Cell Haberleşme Sistemi kurduk. Sistemin testleri başladı ve 3 ay içinde inşallah tam olarak hizmete alacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarıyla mücadelede 'Yangın-Cell Haberleşme Sistemi' kurduk
22.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:20

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-Cell Haberleşme Sistemi kurduk. Sistemin testleri başladı ve 3 ay içinde inşallah tam olarak hizmete alacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, tüm tarımsal ve hayvansal kayıtların ve işlemlerin tek bir platformda toplandığı 'E-Tarım' portalının tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlık Acil Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, e-devlet üzerinden verilen hizmetlere değindi. Bakan Pakdemirli, "Bugün 49 milyon vatandaşımız, 5 Bin 99 hizmete e-devlet üzerinden kolayca erişebiliyor. Biz de Bakanlık olarak; 2018 yılında e-devlet entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Şu ana kadar 77 entegre hizmeti, 270 kimlik doğrulama hizmetini vatandaşlarımıza sunuyoruz. E-devlet sisteminde en fazla hizmet veren bakanlıklardan birisi olduğumuzu da önemle ifade etmek istiyorum" dedi.

'6 AYLIK SÜREDE 80 BİN İŞLEM YAPTIK'2019'da hizmete sunulan Tarım Arazileri Yönetim Portalı ile ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, "Bu sistem ülkemizde, tapu işlemleri ile ilgili en büyük yazılım entegrasyonlarından birisidir. Bildiğiniz gibi; tarım arazilerinin devir işlemleri için vatandaşımızın önce tapu müdürlüğüne giderek işlem başlatması gerekiyor.Tüm bu git-gel süreci vatandaşın ortalama 4-5 gününü alıyordu. Tarım Arazileri Yönetim Portalı sayesinde ise; vatandaşımız sadece tapu müdürlüğüne giderek 24 saatin altında online olarak bu cevabı alıyor ve işlemini bu çerçevede yapabiliyor. Bugüne kadar 6 aylık sürede, 80 bin işlemi bu sistem üzerinden yaptık" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, ayrıca Dijital Tarım Pazarı'ndaki üye sayısının ise 3 ayda 28 bini, toplam cironun da 100 milyonu geçtiğini bildirdi.'YANGIN-CELL HABERLEŞME SİSTEMİ KURDUK'Bakan Pakdemirli, orman yangınları ile mücadelede de dijital sistemlerin etkin kullanıldığını ifade etti. Bu yıl İHA'ları yangınlarla mücadele için kullanmaya başladıklarını anımsatan Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangılarıyla mücadele için İHA kullanılıyor. Bir İHA ile anlık olarak 600-800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde ise, 3 ile 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyoruz. Böylece yangınları en hızlı şekilde tespit ederek bölgeye ulaşıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-Cell Haberleşme Sistemi kurduk. Bu sistemde, bas-konuş cihazları ile telsiz sistemleri arasında bağlantı kuruluyor. Akıllı telefonlar ile telsiz sistemlerinin entegrasyonu sağlandı. Böylece yangın anında mobil telefonlarla hızlıca iletişime geçiyoruz. Sistemin testleri başladı ve 3 ay içinde inşallah tam olarak hizmete alacağız. Diğer bir çalışmamız ise navigasyon takip sistemi. Bu dijital sistem sayesinde, Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın söndürme ve hizmet araçları uydu üzerinden online takip edilecek. Yangın olduğunda, o bölgeye söndürme araçlarının en hızlı ve en etkin şekilde yönlendirilmesi sağlanacak. Sistemin denemeleri başladı ve 2 ay içinde hizmete alınmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.'300 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAKTIR'E-Tarım Portalı'nın; Bakanlığın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistem olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Yani her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden, E-tarım Portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşabileceksiniz. Sisteme etarim.gov.tr web adresinden giriliyor. Android veya IOS uygulamaları ile sistemi cep telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti buradan sunuyoruz. Bir çiftçi; yıl içerisinde ÇKS, destek başvuruları, hayvanları ile ilgili iş ve işlemleri için il/ilçe müdürlüğüne ortalama 3 ila 8 defa gidiyor. E-tarım portalı sayesinde bir kez bile il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, işlemini dijital olarak yapmasını sağlayabilirsek; Türkiye'deki 2,7 milyon çiftçi için 2,7 milyon saat tasarruf etmiş oluruz. ya da 55'lik bir traktörle, 1 saatte ortalama 5 dekar arazinin işlemesi yapılırsa, 2,7 milyon saatte 13,5 milyon dekar arazi işlenebilir. Bu da Türkiye'deki mısır ekili 6,4 milyon dekar arazinin 2 katından fazlasının işlenmesi demektir.  Mali faydasına bakacak olursak; yine bu sistem sayesinde üreticimiz işlemlerini dijital olarak yaparsa, yılda ortalama 110 lira tasarruf etmiş olacaktır. 2,7 milyon çiftçimiz için de yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Bu miktar ile 157 bin ton buğday tohumu alınabilir. Bu tohum ile 7,1 milyon dekar arazide, 2,5 milyon ton buğday hasat edilebilir. Böylece ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlanacaktır."

Kaynak: DHA

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